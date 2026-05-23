كأس الاتحاد الإنجليزي
نظرة عامة على كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي، المباريات والنتائج
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السبت، 4 أبريل
الجمعة، 24 أبريل
السبت، 25 أبريل
الجمعة، 15 مايو
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|AaB Aalborg
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|2
|Fredericia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|3
|Vejle Boldklub
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|4
|Esbjerg fB
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|4
|5
|Hvidovre
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
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