دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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صالح الشهري 39'مالكوم 59'Saud Abdulhamid 67'
نجولو كانتي 12'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

الهلال v الاتحادالنتائج والإحصائيات,