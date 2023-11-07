دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 3
ن م
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Anthony Nwakaeme 53'Mohanad Al-Qaydhi 90' + 6'
Kodjo Laba 29', 40'سفيان رحيمي 64'
(ش١ 0-2) (ن م 2-3)

الفيحاء v العينالنتائج والإحصائيات,