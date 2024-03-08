دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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Ali Al-Bulayhi 52' (هدف عكسي)
روبن نيفيز 66' (جزاء)Michael 75'ألكساندر ميتروفيتش 90' + 3' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-3)

الرياض v الهلالالنتائج والإحصائيات,