دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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Abdulhadi Al Harajan 59'
Bernard Mensah 45' + 1'Khalid Bin Shuwayyi 90' + 12' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الرياض v الطائيالنتائج والإحصائيات,