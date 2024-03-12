الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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Reda Abdelrahman 30'Lucky Emmanuel 74'Franck Mbella Thierry Etouga 81'
Ahmed Abou El Fotouh 51'Samson Akinyoola 56'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

الجونة v الزمالكالنتائج والإحصائيات,