دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
عبدالفتاح آدم 21'
Awn Al Slaluli 45' + 5' (هدف عكسي)
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

التعاون v الخليجالنتائج والإحصائيات,