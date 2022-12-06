كأس العالم
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6 - 1
ن م
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جونسالو راموش 17', 51', 67'بيبي 33'رافائيل جوريرو 55'رافائيل لياو 90' + 2'
مانويل أكانجي 58'
(ش١ 2-0) (ن م 6-1)

البرتغال v سويسراالنتائج والإحصائيات,