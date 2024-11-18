أين سيذهب بول بوجبا بعد مغادرة يوفنتوس؟ لماذا من المحتمل أن ينتهي المطاف بلاعب الوسط المثقل بالإصابات في السعودية أو الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد انتهاء حظر المنشطات؟

يمكن العودة للنجم الفرنسي السابق إلى الملاعب في مارس 2025، لكن مسيرته في المستوى العالي يبدو أنها انتهت.

كان بول بوجبا "حزينًا، مصدومًا ومفطورا قلبه" بعد تلقيه حظرًا لمدة أربع سنوات من كرة القدم في فبراير بعد ثبوت تعاطيه لهرمون ديهيدروإيبي أندروستيرون (DHEA). كانت سمعة اللاعب الفرنسي في حالة خراب، ووقته في أعلى المستويات قد انتهى عمليًا. "كل ما بنيته في مسيرتي المهنية تم سلبه مني"، قال.

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ومع ذلك، أصر بوجبا على أنه لم يكن متعاطيًا؛ وأنه لم يتناول أبدًا "بشكل واعٍ أو عن قصد" أي مواد محظورة. الشهر الماضي، أيدت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) جزئيًا الاستئناف المقدم من بوجبا ضد الحكم الأصلي الصادر عن الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (NADO)، موضحة أنه رغم أن لاعب الوسط كان "ليس بريئًا تمامًا وأنه، كلاعب كرة قدم محترف، كان يجب عليه أن يكون أكثر حذرًا في الظروف"، إلا أن الجريمة كانت "غير متعمدة". ونتيجة لذلك، تم تقليص تعليق بوجبا إلى 18 شهرًا.

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"الكابوس قد انتهى أخيرًا"، قال بوجبا في بيان. "بعد قرار CAS، يمكنني أن أترقب اليوم الذي أستطيع فيه متابعة أحلامي مجددًا.

"لقد أكدت دائمًا أنني لم أنتهك بشكل واعٍ قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) عندما تناولت مكمل غذائي وصفه لي طبيب لا يؤثر أو يحسن من أداء الرياضيين الذكور. وعلى الرغم من أنني يجب أن أقبل أن هذه جريمة بمسؤولية صارمة، أريد أن أشكر القضاة الذين استمعوا إلى تفسيري.

"لقد كانت هذه فترة مؤلمة للغاية في حياتي، لأن كل ما عملت بجد من أجله قد تم وضعه جانباً. أشكركم مرة أخرى على كل الحب والدعم. لا أستطيع الانتظار للعودة إلى الملعب."

ومع ذلك، في حين نعرف متى سيكون بوجبا حرًا في العودة إلى اللعب - في مارس من العام المقبل - إلا أننا لا نعرف بعد أين. الشيء الوحيد المؤكد هو أنه لن يلعب مجدداً مع يوفنتوس، مع تأكيد رحيله الحتمي يوم الجمعة.