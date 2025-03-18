فاز ثنائي برشلونة، لامين يامال وفيكي لوبيز، بجائزة NXGN 2025 بعد تصدرهما قائمة GOAL السنوية لأفضل المواهب الشابة في كرة القدم.

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لوبيز تحصل على مكافأة الأداء الرائع في إسبانيا

اطلع على قائمة NXGN الكاملة للرجال والنساء من الروابط بالأعلى