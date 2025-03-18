NXGN 2025 Yamal Lopez winners GFXGetty/GOAL
Tom Maston و علي رفعت

تتويج ثنائي برشلونة لامين يامال وفيكي لوبيز كأفضل المواهب الشابة في كرة القدم لعام 2025

لامين يامالV. Lopezبرشلونةبرشلونة للسيداتالدوري الإسباني – لا ليجاLiga F

فاز ثنائي برشلونة، لامين يامال وفيكي لوبيز، بجائزة NXGN 2025 بعد تصدرهما قائمة GOAL السنوية لأفضل المواهب الشابة في كرة القدم.

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