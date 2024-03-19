NXGN:Kobbie Mainoo -Arda Güler-Lamine Yamal-Jobe Bellinghamgoal
Tom Maston,Simone Gambino و رشا حسين

NXGN 2024: أفضل 50 موهبة في عالم الكرة

فقرات ومقالاتNXGNKobbie MainooLamine YamalWarren Zaire-EmeryMathys TelArda GulerVitor RoqueبرشلونةManchester Unitedريال مدريدChelseaأرسنالLiverpoolباريس سان جيرمانمانشستر سيتيبايرن ميونخKenan YildizClaudio EcheverriRoony BardghjiGuillaume RestesPau CubarsiArthur VermeerenLewis MileyLucas BergvallAmara DioufValentin CarboniFrancesco CamardaDean HuijsenJack HinshelwoodSimone PafundiAnalysisEliesse Ben SeghirIsaac BabadiPaul WannerGeorge IlenikhenaMarc GuiuBen DoakEthan NwaneriJulien DuranvilleArchie GrayAssane DiaoJulian RijkhoffAgustin RubertoBenjamin CremaschiJobe BellinghamPalmeirasJuventusRiver PlateLilleClub BruggeAjaxToulouseCorinthiansأتلتيكو مدريدNewcastle UnitedRennesTottenham HotspurSchalke 04إنتر ميلانMonzaBenficaAC MilanRomaLorientBrighton & Hove AlbionUdineseMonacoأيندهوفنRoyal Antwerpبوروسيا دورتموندLeeds UnitedReal BetisInter Miami CFAdelaide UnitedSunderlandدوري الأبطالالدوري الإنجليزي الممتازكوستاريكا 1الدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالبرازيل 1الدوري الفرنسي – الدرجة الأولىهولندا 1إنجلترا 2

عودة قوائم NXGN 2024 لأفضل 50 موهبة فى عالم كرة القدم

عادت جائزة NXGN السنوية لعام 2024، حيث يقوم موقع "جول" بتصنيف أفضل المواهب الشابة فى كرة القدم بالعالم للرجال والسيدات، وتتويج الفائزين الذين سيسيرون على خطى جود بيلينجهام ورودريجو وسانشو ولينا أوبردورف.

وتغطي قائمة "NXGN 2024" جميع القارات الخمس وتمثل 17 دولة مختلفة وهي قائمة عالمية تضم الكثير من النجوم والفائزين بالألقاب والأسماء التي من المقرر أن تضيء البطولات الكبرى هذا الصيف.

ونرصد لكم فى السطور التالية قائمة NXGN لعام 2024، التي تضم أفضل 50 لاعب شاب ولد في 1 يناير 2005 أو بعد ذلك على النحو التالى:-

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اختيارات المحررين