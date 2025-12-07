"لن تسير وحدك أبدًا".. الاتحاد المصري ومدرب المنتخب يدافعون عن محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول!

ضمن ليدز تعادلاً دراماتيكياً في مباراة تقدم فيها ليفربول مرتين، حيث سجل هوجو إيكيتيكي ثنائية سريعة في الشوط الثاني، لكن تم إدراك التعادل في المرتين.

ركلة جزاء دومينيك كالفيرت لوين وهدف أنتون ستاخ جعلا النتيجة 2-2، ثم أعاد دومينيك سوبوسلاي التقدم لليفربول وبدا أن "الريدز" قد حسموا النقاط الثلاث، لكن هدف التعادل لأو-تاناكا في الدقيقة 96 حسم نقطة لأصحاب الأرض.

وبينما كانت الدراما عالية في الملعب، جاءت العناوين الرئيسية بعد المباراة، عقب هجوم استثنائي (تصريحات غاضبة) من محمد صلاح: "أستطيع تصديق ذلك، أنا محبط للغاية، لقد فعلت الكثير لهذا النادي على مر السنين وخاصة الموسم الماضي. الآن أنا جالس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد ألقى بي تحت الحافلة. هذا ما أشعر به. أعتقد أنه من الواضح جداً أن شخصاً ما أراد أن أتحمل كل اللوم".

وأضاف: "حصلت على الكثير من الوعود في الصيف وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم يحافظون على الوعد. قلت مرات عديدة من قبل أنني أتمتع بعلاقة جيدة مع المدرب وفجأة، لم يعد لدينا أي علاقة. لا أعرف لماذا، ولكن يبدو لي، وكيف أرى الأمر، أن شخصاً ما لا يريدني في النادي. هذا النادي، أنا أدعمه دائماً. أطفالي سيدعمونه دائماً. أحب النادي كثيراً، وسأفعل ذلك دائماً. اتصلت بوالدتي أمس - لم تكونوا أنتم يا رفاق تعلمون ما إذا كنت سأبدأ أم لا، لكني كنت أعلم".