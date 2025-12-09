غمر مشجعو ليفربول أول منشور لمحمد صلاح على وسائل التواصل الاجتماعي منذ مقابلته المثيرة التي اتهم فيها فريق الريدز بالتخلي عنه خلال موسم صعب على الجميع في أنفيلد. كما ادعى اللاعب المصري أن علاقته مع أرني سلوت قد انهارت. وحثه المشجعون على عدم جعل الأمور "شخصية" والمخاطرة بتشويه سمعته.
"اعتذر يا صلاح ولا تشخصن الأمور!".. جماهير ليفربول تنصح الملك المصري بالعودة إلى المسار الصحيح
صلاح هزّ سفينة ليفربول!
شعر صلاح، الذي اكتسب مكانة أسطورية خلال ثمانية مواسم لا تُنسى مع ليفربول، بالحاجة إلى التحدث علنًا بعد أن تم استبعاده من التشكيلة الأساسية في المباراة التي انتهت بتعادل دراماتيكي 3-3 في ليدز.
كانت تلك المباراة هي الثالثة على التوالي التي يجد فيها الجناح البالغ من العمر 33 عاماً نفسه ضمن قائمة البدلاء.
وقد قال اللاعب الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين إن بعض الأشخاص يحاولون إجباره على مغادرة أنفيلد، بعد أشهر قليلة من توقيعه على تمديد عقده لمدة عامين.
كما أشار إلى أن إنجازاته السابقة - التي تشمل 250 هدفًا مع الريدز - يجب أن تجعله لاعبًا أساسيًا مضمونًا تقريبًا، بغض النظر عن الصعوبات الجماعية في الحفاظ على المستوى.
- Getty/GOAL
الاستبعاد من رحلة ميلانو!
سارع الكثيرون إلى إدانة تصريحاته، في وقت يحاول فيه ليفربول توجيه مساره نحو مياه أكثر هدوءًا، وقد استبعده أرني سلوت من خططه لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد عملاق الدوري الإيطالي إنتر في جيوسيبي مياتزا يوم الثلاثاء.
تدرب صلاح مع زملائه قبل سفرهم إلى إيطاليا، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيرتدي القميص الأحمر الشهير مرة أخرى، مع اقتراب موعد كأس الأمم الأفريقية. سيسافر إلى منتخب بلاده بعد مباراة برايتون يوم السبت.
اعتذر يا صلاح!
يتم حث صلاح على أن يتقبل الأمر بروح رياضية ويبني جسورًا مع أولئك الذين عاداهم داخل وخارج الملعب في ليفربول. قال @carpbedlam على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أفسدت الأمر يا مو، حان وقت الاعتذار يا صديقي. ليفربول ومشجعوه الحقيقيون سيسامحونك هذه المرة". وفي نفس السياق، أضاف @PresidentofTW: "عد إلى رشدك، اعتذر للمدرب، وثق أن سلوت سيكون لطيفًا بما يكفي لإعادتك إلى الفريق ووضعك على مقاعد البدلاء مرة أخرى".
قال@ATexels عندما نصح صلاح بما يجب أن يحدث بعد ذلك: "أنت أسطورة في النادي، لكنك تجعل هذا يبدو وكأنه رحيل إيزاك عن نيوكاسل. من فضلك لا تجعل هذا أمرًا شخصيًا".. أشار @Lermbda إلى أنه "لا داعي لذلك يا مو"، لكن @W1LLSLive يعتقد أنه لا يزال هناك طريق للعودة. قال: "التدريب وحده يثبت أنه لا يزال يتمتع بالعقلية المناسبة للنادي".
كانوا جميعًا يردون على منشور من صلاح يظهره وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية في مركز تدريب ليفربول، لا يوجد الكثير من الرفاق هناك، حيث يوجد فريق سلوت في ميلانو قبل العودة إلى المنافسات الأوروبية.
ماذا قال سلوت؟
عندما سُئل عن تعليقات صلاح في مؤتمره الصحفي قبل المباراة، قال سلوت للصحفيين: "أنا أؤمن إيمانًا راسخًا بأن هناك دائمًا إمكانية لعودة اللاعب، أعتقد أنني سأترك الأمر عند هذا الحد". وأضاف عندما سُئل مرة أخرى عما إذا كان النجم المصري سيمثل النادي مرة أخرى: "ليس لدي أي فكرة. لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي".
أعرب الحارس البرازيلي أليسون عن أمله في ألا يتم استبعاد صلاح. وقال اللاعب الجنوب أمريكي عن زميله الغائب: "لا أعتقد أي شيء، لكنني آمل أن يلعب مرة أخرى للنادي".
انضم صلاح، الذي عانى سابقًا في كرة القدم الإنجليزية مع تشيلسي، إلى ليفربول قادمًا من روما في صيف 2017. خاض 420 مباراة مع النادي، وساعده في الفوز بألقاب محلية وقارية.
من المقرر أن يستمر عقده الجديد حتى عام 2027، ليصل إلى عقد من الخدمة في النصف الأحمر من ميرسيسايد، ولكن هناك تساؤلات جدية الآن حول ما إذا كان سيتم الوفاء بهذا الاتفاق. كما أن مستقبل سلوت أصبح موضوع نقاش حاد، حيث حقق المدرب الهولندي فوزًا واحدًا فقط في آخر ست مباريات لليفربول في جميع المسابقات.