"اعتذر يا صلاح ولا تشخصن الأمور!".. جماهير ليفربول تنصح الملك المصري بالعودة إلى المسار الصحيح

شعر صلاح، الذي اكتسب مكانة أسطورية خلال ثمانية مواسم لا تُنسى مع ليفربول، بالحاجة إلى التحدث علنًا بعد أن تم استبعاده من التشكيلة الأساسية في المباراة التي انتهت بتعادل دراماتيكي 3-3 في ليدز.

كانت تلك المباراة هي الثالثة على التوالي التي يجد فيها الجناح البالغ من العمر 33 عاماً نفسه ضمن قائمة البدلاء.

وقد قال اللاعب الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين إن بعض الأشخاص يحاولون إجباره على مغادرة أنفيلد، بعد أشهر قليلة من توقيعه على تمديد عقده لمدة عامين.

كما أشار إلى أن إنجازاته السابقة - التي تشمل 250 هدفًا مع الريدز - يجب أن تجعله لاعبًا أساسيًا مضمونًا تقريبًا، بغض النظر عن الصعوبات الجماعية في الحفاظ على المستوى.