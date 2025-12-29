Getty Images Sport
في محاولة لتصحيح المسار.. نادي "كان" المملوك لمبابي يعين نجم آرسنال ومانشستر سيتي السابق مديرًا فنيًا
أكد نادي "ستاد ماليرب كان" تعيين كليشي مدرباً للفريق، ليمنح مدافع آرسنال ومانشستر سيتي السابق أول وظيفة تدريبية له على مستوى الكبار. تأتي هذه الخطوة بعد فترة مضطربة في النادي، سواء داخل الملعب أو خارجه، عقب الهبوط للدرجة الثالثة وسلسلة من النتائج السلبية.
يحل كليشي محل ماكسيم دورنانو، الذي أُقيل بعد فشل "كان" في تلبية التوقعات في الدوري وخروجه المخيب للآمال من كأس فرنسا. عانى النادي من غياب الاستقرار والاتجاه الواضح منذ سقوطه من دوري الدرجة الثانية (Ligue 2)، مما تركهم عالقين في صراع منتصف الترتيب في "الدوري الوطني" (الدرجة الثالثة)، وبحاجة إلى "إعادة ضبط" واضحة مع الدخول في النصف الثاني من الموسم.
يأتي التعيين أيضاً في ظل توتر متزايد بين المشجعين والمالكين. نادي "كان" مملوك بالأغلبية لنجم ريال مدريد مبابي، وشهدت الأسابيع الأخيرة احتجاجات من مشجعين غير راضين عن القرارات الرياضية للنادي، بما في ذلك إقالة أسطورة النادي السابق نيكولا سوب. يخطو كليشي الآن إلى دور يحمل الفرصة والضغط في آن واحد.
"كان" يصدر بياناً مفصلاً حول تاريخ كليشي
أصدر "كان" بياناً مفصلاً يوضح سبب اعتقادهم بأن كليشي هو الرجل المناسب لقيادة النادي إلى الأمام. وقال النادي: "يعلن ستاد ماليرب كان عن وصول جايل كليشي كمدرب رئيسي لفريقه المحترف".
وتابع البيان بالتأكيد على الصفات التي يتوقعون أن يجلبها الدولي الفرنسي السابق: "بصفته لاعباً دولياً فرنسياً سابقاً، سيجلب للنادي خبرته في أعلى المستويات، ومعرفته بكرة القدم الحديثة، ومعاييره العالية".
كما سلط "كان" الضوء على مسار كليشي في التدريب وهيكل الدعم المحيط به، مضيفاً: "بعد فترته في آرسنال ومانشستر سيتي كلاعب، انتقل جايل بسرعة إلى دور هجين (لاعب ومدرب) في باشاك شهير إسطنبول وسيرفيت جنيف. ثم انضم إلى تييري هنري كمدرب لمنتخب فرنسا تحت 21 عاماً، وهي تجربة توجت بالحصول على المركز الثاني في أولمبياد باريس 2024. سيرافقه مارفين إيسور، الذي سيكمل الطاقم الفني الحالي الذي لا يزال دون تغيير. يرحب ستاد ماليرب كان بهذا المدرب الجديد ويقدم له دعمه الكامل لمواجهة تحديات النصف الثاني من الموسم".
انتقال كليشي إلى التدريب بعد مسيرته كلاعب
يمثل تعيين كليشي خطوة مهمة في مسيرته ما بعد اللعب. بعد اعتزاله في عام 2023، انتقل الظهير الأيسر السابق بسرعة إلى التدريب، حيث تولى في البداية أدواراً مختلطة كلاعب ومدرب قبل الانضمام إلى طاقم تيري هنري مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً. أثبتت تلك الفترة أنها مرحلة تكوينية، توجت بميدالية فضية أولمبية على أرضهم في باريس عام 2024.
يجلب كليشي تاريخاً عريقاً إلى "كان" حيث كان جزءاً من فريق أرسنال الأسطوري "الذين لا يقهرون" (Invincibles)، واستمتع لاحقاً بنجاح مستدام في مانشستر سيتي، وفاز بالعديد من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز. يعتقد مسؤولو "كان" أن التعرض لبيئات النخبة تحت قيادة مدربين مثل أرسين فينجر وبيب جوارديولا قد زوده بالأساس التكتيكي والمعايير المطلوبة لقيادة مشروع إعادة البناء.
كان ومبابي يأملان أن يتمكن كليشي من تخفيف التوترات
السياق في "كان" بعيد كل البعد عن رفاهية كرة القدم في الدرجات العليا. يعمل النادي في الدرجة الثالثة بفرنسا ويتعامل مع علاقات ممزقة بين الجماهير والملكية.
كشف المشجعون مؤخراً عن لافتات موجهة لمبابي، كتب عليها: "مبابي، نادي ستاد ماليرب كان ليس لعبتك"، مما يؤكد الأجواء المشحونة التي يجب على كليشي الآن التعامل معها بجانب التحدي الرياضي.
ستكون مهمة كليشي الفورية هي تثبيت الأداء واستعادة الثقة داخل الفريق. تظل طموحات "كان" مركزة على الصعود، لكن واقع مركزهم في الدوري يعني أن المدرب الجديد سيحتاج إلى إعطاء الأولوية للاستمرارية والهيكل قبل القيام بأي محاولة جدية للتقدم في جدول الترتيب.
خارج الملعب، يُتوقع من كليشي أيضاً أن يعمل كجسر بين المشجعين وإدارة النادي. مع خضوع ملكية مبابي لتدقيق شديد، سيكون التواصل الواضح والتقدم الملموس أمرين حاسمين إذا أرادوا تخفيف التوترات وإعادة بناء الصبر بين القاعدة الجماهيرية.
