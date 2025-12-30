"كدت أتعرض للإغماء بسبب ميسي الذي يتحول إلى حيوان!".. كواليس مثيرة يرويها زميل البرغوث في إنتر ميامي

تحدث برايت إلى "لا جازيتا ديللو سبورت" عن أول لقاء له مع ميسي: "ليو شخص متواضع للغاية ويتمتع بجاذبية لا تصدق. أتذكر أنني كدت أفقد الوعي عندما رأيته لأول مرة، على الرغم من أنني حاولت أن أجهز نفسي ذهنيًا قبل وصوله. كان يتصرف كأي شخص عادي، وهو قائد داخل الملعب وخارجه، وقبل المباريات يعرف دائمًا كيف يجد الكلمات المناسبة لتحفيزنا. إنه نموذج للمحترف، ويولي اهتمامًا شديدًا بالتفاصيل".

وأضاف: "إنه فتى هادئ، لكنه يتحول إلى حيوان على أرض الملعب، في سن 38 وبعد كل ما فاز به، لا يريد أن يخسر أبدًا حتى في التدريبات. في غرفة الملابس، لديه علاقة جيدة جدًا مع الفريق بأكمله".

وأردف: "(لدينا) علاقة جيدة كزملاء في الفريق - نتحدث كثيرًا عن كرة القدم، يخبرني عن عائلته ويسألني عن عائلتي. لقد كان عونًا كبيرًا لي خلال هذين العامين داخل الملعب وخارجه. أخبرني أنه يحب إيطاليا والتحديات التي خاضها في سان سيرو. عندما فاز مع برشلونة على ميلان في 2011، كنت أنا أيضًا في المدرجات، بسبب أخي الذي كان يلعب في فريق الشباب".