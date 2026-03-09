قلّل من أدوار إنزاجي ويايسله .. الدعيع يوجه شهادة للتاريخ: الهلال الأكثر تضررًا من التحكيم!

وعلّق الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، على عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، بأن الجميع يتحدث عن الهلال وكأنه هو سيد التحكيم، مضيفًا أن الهلال هو أكثر الفريق تضررًا من التحكيم، على مدار تاريخ الدوري.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت معاقبة جيسوس، بغرامات مالية يبلغ إجماليها "50" ألف ريال، بناءً على الشكوى المقدمة من الهلال، حول تصريح المدرب البرتغالية، بأن الفريق يتمتع بقوة سياسية، ووجود إشارة للجوء الفريق إلى قوى خارجية من أجل الفوز في المباريات.

وأضاف الدعيع أن جيسوس مدرب كبير، ولكن من غير المقبول ما ذكره بشأن الهلال، وكذلك دونيس، مدرب الخليج، عندما تعرض للطرد في مباراة الاتحاد، وقوله إنه لم يصادف تلك الأمور عندما كان مدربًا للهلال، مضيفًا أن الزعيم هو الأكثر تضررًا من التحكيم، ليردّ عليه حمد المنتشري، أسطورة الاتحاد، متسائلًا "هل أنت مقتنع؟".