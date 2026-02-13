آخر مشاركة لرونالدو كانت في 30 يناير، عندما سجل هدفاً إلى جانب محمد سماكان وكينغسلي كومان في فوز النصر على الخلود. وقد غاب عن آخر ثلاث مباريات منذ ذلك الحين، على الرغم من أن فريق خورخي جيسوس كان على ما يرام بدون الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، حيث حقق ثلاث انتصارات دون أن يستقبل أي هدف.

يُعتقد أن نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق أصبح محبطًا بسبب ما يعتبره نقصًا في الدعم من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، حيث لم يستطع فريقه سوى مشاهدة كريم بنزيمة وهو يغادر الاتحاد للانضمام إلى الهلال، الذي يتصدر حاليًا الدوري السعودي للمحترفين.

عاد رونالدو إلى التدريبات بسرعة نسبية، وسرعان ما ظهرت تقارير تفيد بأن عودته إلى التشكيلة الأساسية في المباريات ستكون قريبًا. ويبدو أن هذا هو الحال، حيث أفاد فابريزيو رومانو أن رونالدو سيكون متاحًا عندما يواجه النصر فريق الفتح يوم السبت.