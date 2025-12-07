"لقد حسم أمره".. خبير لغة جسد "يتوقع" مسقبل محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة!

يعني هدف أو تاناكا المتأخر في "إيلاند رود" أن ليفربول فاز الآن في أربع مباريات فقط من أصل آخر 15 مباراة تنافسية خاضها، مع تصاعد الضغوط الآن على المدير الفني آرني سلوت لتغيير حظوظ النادي.

ومع ذلك، سيطر صلاح على العناوين الرئيسية بعد المباراة، حيث ادعى أنه "تم التضحية به" من قبل النادي، في ظل عدم يقين المهاجم المصري مما إذا كان لا يزال لديه مستقبل في "أنفيلد".

المباراة الأخيرة لصلاح قبل الانضمام للمنتخب المصري تأتي ضد برايتون في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ومن المقرر أن يغيب عن ست مباريات لليفربول إذا ما واصلت مصر مشوارها حتى النهاية في كأس الأمم الأفريقية.

ومع ذلك، فإن استضافة برايتون قد تكون المباراة الأخيرة لصلاح مع ليفربول، حيث يدعي خبير لغة جسد أن المهاجم قد حسم أمره بالفعل بشأن مستقبله في ميرسيسايد.