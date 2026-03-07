3 ملايين يورو فقط.. ريال مدريد يخسر هيبة الخزينة الملكية في 6 أشهر!

لم يقتصر استنزاف الخزينة على أعمال التشييد والبناء بل امتد ليشمل الصفقات التي أبرمها النادي في الصيف الماضي.

فقد أنفقت الإدارة مبلغًا ضخما لضم عدة صفقات من بينها الموهبتين الشابتين فرانكو ماتانتونو ودين هاوسن، وكان الرهان منصبًا على أن هذه الأسماء ستمثل حجر الزاوية في مشروع الفريق المستقبلي وستقدم إضافة فورية تبرر هذه الأرقام الفلكية.

ومع ذلك فإن الواقع على أرض الملعب بدأ يرسم صورة مغايرة تمامًا للتوقعات الوردية التي صاحبت الإعلان عن تلك الصفقات.

بالحديث عن المردود الفني فإن صفقة اللاعب الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو لم تحقق الأثر المطلوب حتى هذه اللحظة، فلم ينجح اللاعب في فرض أسلوبه أو تقديم تلك اللمسة الإبداعية التي انتظرها الجمهور المدريدي مقابل المبلغ الضخم الذي دفع لجلبه من الدوري الأرجنتيني.

أما المدافع دين هاوسن فقد تحول من رهان دفاعي واعد إلى مصدر للقلق الدائم للجهاز الفني والجماهير على حد سواء، فاللاعب يواجه مشاكل واضحة تتعلق بتكرار الإصابات العضلية التي أبعدته عن المشاركة في مباريات حاسمة بالإضافة إلى ظهور علامات التهور والاندفاع غير المدروس داخل المستطيل الأخضر مما كلف الفريق أهدافًا وبطاقات ملونة كان يمكن تفاديها ببعض من الهدوء والتركيز.