Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Perez gfx aiGoal AR
علي رفعت

3 ملايين يورو فقط.. ريال مدريد يخسر هيبة الخزينة الملكية في 6 أشهر!

ماذا يحدث داخل أروقة الملكي؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية صادرة عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلًا عن مصادر اقتصادية مطلعة عن أزمة سيولة خانقة تضرب أروقة نادي ريال مدريد الإسباني في الوقت الراهن. 

وأوضحت البيانات المالية المسربة أن النادي الملكي يعاني من تراجع حاد في رصيد خزائنه النقدية التي وصلت إلى مستويات تاريخية من الانخفاض لم يشهدها العملاق العاصمي منذ سنوات طويلة. 

هذا التحول المفاجئ في المشهد المالي أثار حالة من القلق والدهشة بين أعضاء النادي والمراقبين الاقتصاديين خاصة وأن ريال مدريد كان يضرب به المثل دائمًا في الانضباط المالي والقدرة على مواجهة التقلبات السوقية بمرونة فائقة.

  • انهيار متسارع في احتياطات النادي المالية

    تشير الأرقام الرسمية المسجلة في دفاتر النادي إلى أن السيولة النقدية المتاحة تحت تصرف الإدارة قد تهاوت بشكل مرعب من 175 مليون يورو في نهاية السنة المالية الماضية لتستقر عند ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف يورو فقط في بداية شهر مارس من العام الحالي.

    هذا السقوط الحر في حجم النقد المتوفر يعني أن النادي فقد ما يقرب من 172 مليون يورو من سيولته السائلة في غضون ستة أشهر فقط. 

    وبالنظر إلى السجلات التاريخية القريبة نجد أن الوضع كان أكثر استقرارًا بكثير إذ كانت الخزينة تحتفظ 190 مليون يورو في مطلع عام 2024 قبل أن تبدأ رحلة الهبوط التدريجي التي بلغت 61 مليون يورو في بداية عام 2025 وصولًا إلى الوضع المتأزم الحالي.

    • إعلان

  • استنزاف الموارد في تشييد القلعة البيضاء

    هذا التراجع الكبير يعود إلى حجم الإنفاق الهائل الذي وجهه النادي نحو استكمال اللمسات النهائية في مشروع تطوير ملعب سانتياجو برنابيو.

    لقد تطلبت المرحلة النهائية من تشييد هذا الصرح المعماري والتقني سيولة نقدية ضخمة لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه شركات المقاولات والتجهيزات الهندسية المتقدمة. 

    وبالرغم من أن الملعب يمثل استثمارًا طويل الأجل ومصدرًا مستقبليًا للدخل المستدام إلا أن ضغوط الإنفاق الحالية أثرت بشكل مباشر على قدرة النادي على المناورة في سوق الانتقالات الشتوية المنصرم، مما جعل الإدارة تكتفي بمتابعة المشهد من بعيد دون أي تحرك لتدعيم الصفوف.

  • CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    صفقات الصيف وعلامات استفهام حول الجدوى

    لم يقتصر استنزاف الخزينة على أعمال التشييد والبناء بل امتد ليشمل الصفقات التي أبرمها النادي في الصيف الماضي. 

    فقد أنفقت الإدارة مبلغًا ضخما لضم عدة صفقات من بينها الموهبتين الشابتين فرانكو ماتانتونو ودين هاوسن، وكان الرهان منصبًا على أن هذه الأسماء ستمثل حجر الزاوية في مشروع الفريق المستقبلي وستقدم إضافة فورية تبرر هذه الأرقام الفلكية. 

    ومع ذلك فإن الواقع على أرض الملعب بدأ يرسم صورة مغايرة تمامًا للتوقعات الوردية التي صاحبت الإعلان عن تلك الصفقات.

    بالحديث عن المردود الفني فإن صفقة اللاعب الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو لم تحقق الأثر المطلوب حتى هذه اللحظة، فلم ينجح اللاعب في فرض أسلوبه أو تقديم تلك اللمسة الإبداعية التي انتظرها الجمهور المدريدي مقابل المبلغ الضخم الذي دفع لجلبه من الدوري الأرجنتيني. 

    أما المدافع دين هاوسن فقد تحول من رهان دفاعي واعد إلى مصدر للقلق الدائم للجهاز الفني والجماهير على حد سواء، فاللاعب يواجه مشاكل واضحة تتعلق بتكرار الإصابات العضلية التي أبعدته عن المشاركة في مباريات حاسمة بالإضافة إلى ظهور علامات التهور والاندفاع غير المدروس داخل المستطيل الأخضر مما كلف الفريق أهدافًا وبطاقات ملونة كان يمكن تفاديها ببعض من الهدوء والتركيز.

  • تراجع المداخيل التجارية وغياب صدى الحفلات

    أحد الأسباب الجوهرية التي زادت من حدة الأزمة المالية هو تسجيل انخفاض ملحوظ في إيرادات النشاط التجاري.

    فقد تراجعت مبيعات المتاجر الرسمية للنادي بنسبة واضحة بالإضافة إلى تعثر خطة استغلال الملعب الجديد في إقامة الفعاليات الفنية والحفلات الموسيقية الكبرى. 

    وكان النادي يطمح إلى أن يكون سانتياجو برنابيو مركزًا ترفيهيًا عالميًا يدر أموالا طائلة على مدار العام ولكن المشكلات القانونية والتقنية المتعلقة بالضجيج والتنظيم أدت إلى إلغاء أو تأجيل العديد من هذه الفعاليات مما حرم النادي من تدفقات نقدية كانت كفيلة بإنقاذ الخزينة من وضعها الحالي.

  • بيت القصيد

    وصول السيولة النقدية في ريال مدريد إلى هذا المستوى المتدني يدق ناقوس الخطر حول كيفية إدارة التوازن بين الطموحات الإنشائية والاحتياجات الفنية للفريق الأول. 

    النادي الملكي يمتلك أصولا بمليارات اليوروهات وتاريخًا تجاريًا لا يضاهى ولكن افتقاد السيولة اللحظية يضع الإدارة أمام تحديات كبيرة في الصيف المقبل.

    فإذا لم تنجح الاستراتيجية الجديدة والمداخيل المعتادة من حقوق بث ورعاية وغيرها في إنعاش المداخيل سريعًا أو التخلص من بعض الأعباء المالية فإن هيبة الخزينة الملكية التي كانت دائمًا محصنة ضد الأزمات قد تحتاج إلى سنوات لاستعادة بريقها وقدرتها على خطف الأنظار في خطف النجوم.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0