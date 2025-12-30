AFP
3 حراس مرمى في مباراة واحدة.. سيناريو كارثي يضرب أوغندا أمام نيجيريا قبل توديع أمم أفريقيا!
نيجيريا تواصل طريقها بالعلامة الكاملة
أكد المنتخب النيجيري هيمنته المطلقة على المجموعة، محققاً العلامة الكاملة (9 نقاط) بعد فوزه المستحق على نظيره الأوغندي بنتيجة 3-1 على أرضية مركب فاس الرياضي.
ورغم ضمان "النسور الخضراء" للتأهل والصدارة مسبقاً، إلا أنهم خاضوا اللقاء بجدية تامة، حيث افتتح بول أونواتشو التسجيل مبكراً في الدقيقة 28.
وفي الشوط الثاني، استغل رافاييل أونيديكا الانهيار الدفاعي والنقص العددي للمنافس ليسجل ثنائية خاطفة في الدقيقتين 62 و67.
في المقابل، ودع المنتخب الأوغندي البطولة من الباب الضيق متذيلاً ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة ودون أي انتصار، مكتفياً بهدف شرفي سجله روجرز ماتو في الدقيقة 75.
كابوس أوغندي في حراسة المرمى
عاشت الجماهير المتابعة لمواجهة منتخب أوغندا ضد نظيره النيجيري أزمة كروية استثنائية حملت طابعاً درامياً نادراً في مركز حراسة المرمى.
بدأت معاناة "الرافعات" بإصابة قوية للحارس المخضرم وقائد الفريق دينيس أونيانجو خلال مجريات الشوط الأول، مما أجبر الجهاز الفني على استبداله وإقحام الحارس الثاني سالم ماجولا مع بداية الشوط الثاني.
لكن الأمور ازدادت تعقيداً بشكل لا يصدق؛ فبعد نزوله إلى أرض الملعب بحوالي 11 دقيقة فقط، وتحديداً عند الدقيقة 56، وجد ماجولا نفسه في مواجهة هجوم نيجيري قاده الهداف فيكتور أوسيمين. وفي محاولة يائسة لمنع تسديدة أوسيمين من معانقة الشباك، ارتكب الحارس البديل مخالفة صريحة بلمس الكرة بيده خارج حدود منطقة الجزاء (الـ 18)، لم يتردد الحكم على إثرها في إشهار البطاقة الحمراء وطرده. هذا الخطأ الفادح وضع المنتخب الأوغندي في مأزق تاريخي.
هدفان في الحارس الثالث
لحل هذه المعضلة وسد الفراغ في حراسة المرمى، اضطر الجهاز الفني لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 59، مضحياً بلاعب الوسط بابا حسن لإشراك الحارس الثالث أليونزي نافيان. إلا أن بداية نافيان كانت قاسية للغاية، حيث لم تصمد شباكه طويلاً أمام الضغط النيجيري؛ فبعد ثلاث دقائق فقط من نزوله، وتحديداً في الدقيقة 62، استقبل الهدف الأول بتوقيع أونيديكا. ولم تمضِ سوى خمس دقائق أخرى حتى عاد أونيديكا لزيارة شباك الحارس البديل مجدداً، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليزيد من محنة المنتخب الأوغندي الذي كان يعاني من النقص العددي.
ماذا بعد في كأس أمم أفريقيا؟
بعد حصد العلامة الكاملة (9 نقاط) وتصدر المجموعة الثالثة بجدارة، يترقب المنتخب النيجيري تحديد هوية منافسه في دور الـ16.
ووفقاً لنظام البطولة، من المنتظر أن يصطدم "النسور الخضراء" بصاحب المركز الثالث في المجموعة السادسة.
وتبقى الاحتمالات مفتوحة في هذه المجموعة النارية التي تضم منتخبات كوت ديفوار، الكاميرون، وموزمبيق، حيث ستكون نتائج الجولة الثالثة والأخيرة هي الفاصل في تحديد ترتيب المجموعة النهائي ومعرفة من سيقع في مواجهة الهجوم النيجيري الكاسح.
شهدت مرحلة المجموعات في كأس أمم أفريقيا تبايناً في المستويات، حيث فرضت المنتخبات الكبرى كلمتها مبكراً. خطف المنتخب النيجيري الأنظار بكونه صاحب الأداء الأقوى، محققاً العلامة الكاملة (9 نقاط) وأقوى خط هجوم برصيد 8 أهداف في مجموعته.
كما أثبتت المنتخبات العربية حضورها القوي، حيث حسم المغرب صدارة المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، وتصدرت مصر المجموعة الثانية بنفس الرصيد، بينما تواصل الجزائر عروضها القوية في المجموعة الخامسة بانتصارين متتاليين.
