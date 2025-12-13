Salah-Mido-GFxGetty - Social (IG)
"ثقافته ضحلة ولا يحترم مشروعنا" .. هجوم شرس على ميدو بعد نصيحته لمحمد صلاح بشراء ليفربول بأموال السعودية!

حديث ساخر يورط "ميدو" في انتقادات الإعلام السعودي

يواجه النجم المصري أحمد حسام "ميدو"، لاعب روما وتوتنهام السابق، حملة انتقادات لاذعة من الإعلام السعودي، بسبب نصيحته لنجم ليفربول محمد صلاح بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي من أجل جني الأموال.

ويعيش محمد صلاح أزمة خانقة مع إدارة ناديه ليفربول والمدير الفني الهولندي آرني سلوت، الأمر الذي قد يصل إلى انتهاء رحلته مع الريدز في يناير المقبل، وهو ما فتح الباب أمام أندية الدوري السعودي للسعي وراء التعاقد معه.

  • نصيحة "مُلغمة" من ميدو لمحمد صلاح!

    خلال حلوله ضيفًا في إحدى الندوات، وجه أحمد حسام "ميدو"، رسالة إلى مواطنه محمد صلاح، قال فيها: "أنصح صلاح بأن يرحل عن ليفربول وينتقل إلى أحد أندية الدوري السعودي ويحصل على راتب ضخم قد يصل إلى 150 مليون يورو، ومن ثم يعود لشراء حصة في ملكية النادي الإنجليزي بنسبة 15%".

    وواصل ميدو حديثه بنبرة ساخرة: "محمد صلاح قد يحصل على عقد بقيمة 450 مليون ريال سعودي وهو مبلغ قد يوفر له فرصة لشراء حصة ضخمة في نادي ليفربول ومن ثم يعود إلى النادي كمدير رياضي ويخصص راتب لنفسه، ومن ثم سيكون قد حقق المكاسب من جميع الاتجاهات".

    هذا المقطع الذي تحدث فيه ميدو بطريقة عفوية مع الحضور، انتشر كالنار كالهشيم عبر الحسابات السعودية بمنصات التواصل الاجتماعي، وتسبب في غضب قطاع كبير رأى أن نجم أياكس أمستردام السابق، يتحدث بطريقة غير لائقة على المشروع السعودي ويتناوله بنبرة مادية بحتة.

  • انتقادات لاذعة من الإعلام السعودي لحديث ميدو

    أحد أبرز المعترضين على تصريح ميدو، كان الناقد السعودي ناصر الجديع، الذي علق بتغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قال فيها: "أمر طبيعي أن يأتي صلاح أو غيره من النجوم العالميين تحت إغراء المال، ولا عيب ولا منة لأحد في مثل هذه العلاقة التعاقدية والمصالح المتبادلة؛ لكن الطريقة الساخرة وغير المهذبة التي يتحدث بها ميدو مشاكل عن الدوري السعودي والمشروع السعودي، طريقة تؤكد أن هذا الشخص لا يحترم على الأقل القنوات السعودية التي تستضيفه وتقدمه ليستعرض ثقافته الضحلة وعجزه عن تقديم ما يفيد المشاهد من طرح فني يليق بلاعب تواجد لفترة في أحد الدوريات الكبرى".

  • Mohamed Salah Liverpool 2025Getty Images

    هدنة بين صلاح وآرني سلوت بعد أسبوع عاصف

    شهدت أجواء ليفربول خلال الأسبوع الماضي، توترًا كبيرًا بعد تصريحات غاضبة أطلقها النجم المصري محمد صلاح، الفائز بلقب الدوري مرتين، والذي قضى ثماني سنوات حافلة في ميرسيسايد، مبديًا استياءه من جلوسه على دكة البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

    وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد على ملعب "إيلاند رود"، انتقد صلاح موقف النادي والمدير الفني آرني سلوت، قائلًا إنه يشعر وكأن النادي تخلّى عنه، مشيرًا إلى أن وعود الصيف لم تُنفذ وأنه أصبح يتحمل اللوم وحده.

    وأمام ذلك الهجوم لم يسافر صلاح مع قائمة الريدز التي انتصرت في مباراة قوية أمام إنتر الإيطالي، يوم الثلاثاء الماضي، بالجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد، سجله المجري دومنيك سوبوسلاي، من علامة الجزاء في الوقت القاتل من المباراة.

    لكن بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن الأزمة بين صلاح ومدربه، انتهت بعد جلسة مصارحة وجهًا لوجه بين الثنائي، صباح اليوم في مقر تدريبات الفريق الإنجليزي، وسيكون متواجدًا في قائمة ليفربول، للمباراة المهمة أمام برايتون.

    وأشارت الصحيفة أن تصريحات صلاح، التي خرج بها الأسبوع الماضي تسببت في حالة غضب كبيرة لدى إدارة ليفربول، والمدرب سلوت، مما دفع المدرب الهولندي وبدعم من المدير الرياضي، إلى استبعاد الفرعون المصري، من مواجهة الفريق الأخيرة أمام إنتر، في دوري أبطال أوروبا.

  • صلاح يجس النبض في السعودية

    في الساعات الأخيرة كشفت تقارير صحفية عن جلسة سرية، جمعت صلاح، مع جوردان هندرسون، في أحد مطاعم العاصمة الإنجليزية لندن، وأرجحت الصحف الإنجليزية، أن صلاح، كان يستفسر من زميله السابق، عن الحياة في السعودية، خاصة وأن هندرسون، سبق وأن ارتدى قميص نادي الاتفاق.

    وكشفت صحيفة "ذا صن" يوم الاثنين الماضي أن صلاح هدف لنادي الهلال، وفي الخميس أكد مسؤول الدوري السعودي عمر مغربل أن صلاح مُرحب به في السعودية.

  • ما التالي لمحمد صلاح وليفربول؟

    بعد نهاية الأزمة وعودة صلاح، إلى قائمة الريدز لمواجهة برايتون، ستتجه الأنظار إلى ملعب آنفيلد، الذي يستضيف المباراة غدًا السبت، خصوصًا وأنها ستكون الأخيرة للفرعون المصري، قبل الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، الذي يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تنطلق يوم 21 ديسمبر الحالي، في المغرب.

    وتكاثرت الأنباء الصحفية في الفترة الماضية أن صلاح، قد يرحل عن صفوف ليفربول، خلال فترة الميركاتو الشتوي، مما يزيد من أهمية مباراة ليفربول، حيث أنها قد تكون المباراة الأخيرة لهداف فريقها على ملعبه، إن صحت التوقعات ورحل في فترة الانتقالات القادمة.

