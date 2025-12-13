يونس محمود يكشف أسرار نشأته: عملت في رعاية الماشية .. ولم أتوقع أن أكون لاعب كرة قدم!

في سياق متصل، أكد يونس محمود أن خلافه مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال لا يتجاوز كونه اختلافًا طبيعيًا في وجهات النظر حول آليات إدارة الاتحاد.

وقال محمود في تصريحات صحفية: "الاختلاف بيني وبين الكابتن عدنان طبيعي، هو يركز على الإعلام والسوشال ميديا، بينما أنا أركز على الواقع العملي، مثل إنشاء مدارس وأكاديميات للفئات العمرية، وتوفير الأرضية والبنية التحتية والتمويل قبل الدخول في التفاصيل"، مشددًا على أن أي مشروع يحتاج إلى أساس مالي وتنظيمي قبل الحديث عن مخرجاته.

وأضاف: "مشروع الفئات العمرية الذي طُرح قبل خمس سنوات لم يُنفذ حتى الآن، والسبب غياب تثبيت الأرض والمال، وهذا ما أطالب به قبل أي خطوة جديدة".

وفيما يتعلق بمسألة الترشح لرئاسة الاتحاد، أوضح محمود أن درجال أكد أن الباب مفتوح أمام جميع الأطراف، وأن العملية الانتخابية تسير وفق القانون وبشفافية كاملة.

أما عن الانتخابات، فقد بيّن محمود: "لو لم تتأجل الانتخابات لكانت الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة، والآن علينا الانتظار لمعرفة النتائج، فلكل حادث حديث عند إجرائها".