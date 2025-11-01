Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport
محمد سعيد

وليد الفراج يذكر جماهير النصر بجرح الموسم التاريخي .. وإجماع على أول تعثر أمام الفيحاء!

"المعطيات" تصعب مهمة العالمي في دوري روشن السعودي

أطلق الإعلامي وليد الفراج، رسالة تحذير إلى نادي النصر قبل مواجهته المرتقبة أمام الفيحاء، مساء اليوم السبت على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ويُواصل النصر بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس عروضه القوية منذ توليه القيادة الفنية قبل انطلاق موسم 2025-2026، إذ لم يتعرض الفريق لأي خسارة في دوري روشن حتى الآن، رغم فقدانه لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي في هونغ كونج.

  • النصر يحتفظ بالعلامة الكاملة

    يعيش "العالمي" واحدة من أفضل فتراته في السنوات الأخيرة، بعدما حقق سلسلة من الانتصارات المتتالية في دوري روشن، بتغلبه على التعاون (5-0)، والخلود (2-0)، والرياض (5-1)، والاتحاد (2-0)، والفتح (5-1)، والحزم (2-0)، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور ست جولات.

    أما على الصعيد القاري، فقد واصل النصر تألقه في دوري أبطال آسيا 2، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام استقلال دوشنبه (5-0)، والزوراء العراقي (2-0)، وجوا الهندي (2-1)، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

    كما نجح الفريق العاصمي في تحقيق انتصارين مهمين على الاتحاد خلال هذا الموسم، الأول في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة (2-1)، والثاني في الجولة الرابعة من دوري روشن (2-0)، وهي النتائج التي أدت إلى إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان من تدريب الاتحاد، قبل أن يتولى المهمة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي تمكن لاحقًا من إيقاف سلسلة انتصارات النصر، بإقصائه من كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16.

    • إعلان

  • وليد الفراج يثير قلق جماهير النصر

    خلال برنامجه "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC أكشن"، تحدث الإعلامي وليد الفراج عن إحصائية تبدو مقلقة لجماهير النصر، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام الفيحاء صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 8 نقاط.

    وقال وليد الفراج في حديثه: "صحيح أن النصر لا يزال يحافظ على صدارة الدوري، لكن لدي معلومة مقلقة لجماهير العالمي، وهي أن فريقهم منذ انطلاق دوري المحترفين لم يحقق الفوز في أول 7 جولات على التوالي، فهل يكسر هذا الرقم أمام الفيحاء؟".

    وأضاف: "حتى في الموسم التاريخي للنصر عام 2019، لم يستطع الفريق استكمال 7 انتصارات متتالية، والمثير للجدل أنه في الجولة السابعة تعادل مع الفيحاء، واليوم يواجه الفيحاء أيضًا في ذات الجولة، فهل سيكررها غدًا؟".

  • نغمة تعثر النصر الأكثر انتشارًا!

    في نفس السياق، يرى الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، أن النصر سيعاني كثيرًا أمام الفيحاء في لقاء الليلة، وأنه قريب من التعثر وإيقاف سلسلة انتصاراته التي لم تنقطع منذ انطلاق منافسات دوري روشن السعودي 2025-2026.

    وكتب المريسل في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "كل المعطيات التي لدي تقول إن النصر سيتعثر أمام الفيحاء، الشيء الوحيد الذي ممكن يقف مع الفريق هو دعم جمهوره".

    لكن هذه التغريدة لم تمر مرور الكرام، حيث رد عليها الكاتب الصحفي صالح الطريقي بتغريدة أخرى، كتب فيها: " من الخطأ القول (كل المعطيات) ولا نقدم دليلًا واحدًا. فالمعطيات تعني (أدلة ومعلومات وبيانات) تثبت فكرتنا".

    وأضاف: "ما رأيك أن تقول عندي إحساس. وهذا أمر لا يحتاج دليل، فهو شعور، أو إحساس، دون وجود دليل منطقي، أو تفسير واضح لدينا. كأن يقول لك شخص: (عندي إحساس، أن ما عندك سالفة)".

  • Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جيسوس يطلب دعم جماهير النصر أمام الفيحاء

    وسط هذا اللغط المنتشر حول العثرة الأولى المنتظرة للنصر في دوري روشن السعودي، خرج المدرب البرتغالي جورج جيسوس، ليطالب جمهور قلعة العالمي بـ"مواصلة الدعم"؛ مشددًا على أن خسارة أي مباراة، أمر طبيعي في عالم الساحرة المستديرة.

    وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النصر والفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026: "نعم تعرضنا لخسارة مؤلمة أمام الاتحاد.. من المستحيل الفوز في كل المباريات، ومن الصعب أن يقود مدير فني فريقًا ما، ويفوز دائمًا".

    وأضاف المدير الفني البرتغالي المخضرم، مخاطبًا منتقديه: "لكني أريد أن أذكر الجميع؛ أنني أكثر مدرب في العالم حقق سلسلة انتصارات، بـ34 مباراة متتالية".

    وبرر المدرب البرتغالي، خسارة فريقه أمام عملاق جدة الاتحاد، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلى مرض العديد من لاعبيه، قائلًا: "بعد عودتنا من رحلة الهند، عقب مواجهة الفريق المحلي جوا في مسابقة دوري أبطال آسيا (2)، تعرض بعض اللاعبين للمرض".

    وشدد المدير الفني البرتغالي على أنه يحاول الآن، إعادة نجوم النصر إلى وضعهم الطبيعي؛ من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، الذي يعد الهدف الأول في الموسم الحالي.