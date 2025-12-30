من نيكو باز إلى هويلوند .. سيطرة كاملة للهدافين على تشكيلة الأفضل في الجولة 17 من الدوري الإيطالي

اختتمت منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي، أمس الإثنين وهي الأخيرة لعام 2025، حيث شهدت مواجهات قوية ومثيرة وارتفع مستوى المنافسة بشكل كبير في مختلف المواقع بجدول الترتيب.

وانتهت الجولة بفوز سهل لروما ضد جنوى بنتيجة 3-1، حيث حافظ الجيالوروسي بذلك على المركز الرابع في الترتيب، برصيد 33 نقطة، متخلفًا بفارق 3 نقاط فقط عن إنتر المتصدر.

وكانت نهاية الأسبوع إيجابية لجميع الفرق الكبيرة نظرًا للانتصارات التي حققتها كل من إنتر، نابولي، ميلان، ويوفنتوس، بينما توقف مرة أخرى فريق بولونيا، الذي ابتعد قليلًا عن معركة الفرق الكبيرة.

كما شهدت الجولة فوزًا مهمًا لبارما ضد فيورنتينا بهدف دون رد من أجل البقاء، وكذلك فوز كالياري في تورينو بنتيجة (1-2).

لكن من كانوا الأبطال الكبار في هذه الجولة من الدوري الإيطالي؟ فيما يلي التشكيلة المثالية للجولة السابعة عشرة التي اختارها GOAL...