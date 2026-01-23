"نسب الفضل إلى نواف العقيدي كذبة كبيرة" .. وليد الفراج يستفز حارس النصر بشكر ثلاثي منتخب السعودية المونديالي!

حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي "مقاطع" في الأساس لبرنامج "أكشن مع وليد"، حيث أعلن ذلك صراحةً في أكتوبر الماضي..
المنتخب السعودي كان قد استضاف نظيره الإندونيسي في الثامن من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من الدور الرابع بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
اللقاء حسمه الأخضر لصالحه بثلاثية مقابل هدفين، وسط تألق نواف العقيدي، قبل حسم الصعود الرسمي لنهائيات كأس العالم 2026 بالتعادل السلبي أمام المنتخب العراقي في الجولة الثانية من الدور نفسه، في لقاء شهد تصديًا عالميًا من قبل حارس مرمى النصر في الوقت القاتل، ليحرم أسود الرافدين من التأهل على حساب السعودية.
وعقب مواجهة إندونيسيا تحديدًا، حاول مراسل "أكشن مع وليد" إجراء حوار صحفي مع نواف العقيدي، لكن الأخير وضعه في موقف لا يحسد عليه قائلًا: "أصرح للجميع إلا أنت".
ولم يتحدث الحارس بشكل رسمي عن دوافعه وراء رفض الحديث لبرنامج وليد الفراج، وسط أنباء تؤكد أن موقفه منحاز لجمهور النصر، الذي يرى أن الفراج يتحامل على ناديه كثيرًا وينحاز للهلال غالبًا.