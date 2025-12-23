Enrique NegreiraSport
"كان شخصًا سلطويًا وعدوانيًا" .. نجل نيجريرا يثير الجدل بتفسير والده الصادم لـ"سبب مدفوعات برشلونة"!

هكذا كان رد نيجريرا على سؤال ابنه المُحرج..

لا تزال قضية مدفوعات برشلونة في وقت سابق لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية نيجريرا"، تتصدر اهتمامات وسائل الإعلام الإسبانية الباحثة عن كل ما هو جديد من الكواليس.

ونشر برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني مقطع فيديو لتصريحات خافيير إنريكيز، نجل نائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، وذلك بتاريخ 18 سبتمبر 2025، حيث كشف فيه تفاصيل مثيرة تتعلق بـ"قضية نيجريرا".

  • خلفية قضية مدفوعات نيجريرا

    القضية تتعلق بالمدفوعات التي قام بها نادي برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية، والتي بلغت قيمتها نحو 7.2 مليون يورو.

    وقد أثارت هذه المدفوعات جدلًا واسعًا حول طبيعتها وأهدافها، وسط اتهامات من عدة جهات على رأسها إدارة الغريم الأزلي ريال مدريد، بوجود شبهات فساد أو محاولة للتأثير على الحكام.

    ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق الأولي منذ فتحها علنيًا في 15 فبراير 2023، حيث شهدت إضافة شهادات جديدة من لابورتا، والمدربين السابقين إرنستو فالفيردي ولويس إنريكي مارتينيز، وذلك بسبب ارتباطهم بالنادي خلال الفترة التي جرت فيها المدفوعات إلى نائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

  NegreiraGetty Images

    تصريحات خافيير إنريكيز نيجريرا

    أكد خافيير إنريكيز أنه لم يكن يعلم أن والده قد حصل على أي مبالغ مالية من نادي برشلونة، قائلًا:"لم يكن لدي أي فكرة أن والدي قد حصل على أموال من برشلونة ولو يورو واحد، بل كان ذلك أمرًا غير قابل للتصور بالنظر إلى أخلاقياته الشخصية".

    وعن طبيعة عمله غير المباشر مع برشلونة، أوضح أنه كان يقوم بإعداد تقارير فنية عن الحكام، مضيفًا أنه كان يضم في تلك التقارير مقارنات مع نادي ريال مدريد.

    وأشار "نيجريرا الابن" إلى أن بعض الحكام كانوا يتواصلون معه مباشرة، قائلًا: "لم يكن أحد يعرف متى كنت أرافق الحكام أو لا، فقد كان هناك حكام يتصلون بي".

  • علاقة خافيير مع والده نيجريرا

    تحدث خافيير عن شخصية والده، واصفًا إياه بأنه كان شخصًا سلطويًا وعدوانيًا، وأضاف: "والدي كان شخصًا سلطويًا وعدوانيًا للغاية، حتى أنه قال لي ذات مرة: ما شأنك بهذا؟".

    كما كشف أنه حينما طلب من والده تفسيرًا حول المدفوعات، تهرّب الأخير وأجابه بنبرة دفاعية: "هذا ليس من شأنك"، وأكد خافيير أنه رغم ما حدث بينهما، فإنه قد سامحه على المستوى الشخصي والعاطفي.

  FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    موقف خافيير نيجريرا من برشلونة

    أشاد خافيير إنريكيز بنادي برشلونة، معتبرًا أنه فريق متفوق على معظم الفرق الأخرى، وأنه دائمًا يسعى للحصول على تحكيم عادل ودقيق، قائلًا: "برشلونة فريق متفوق على معظم الفرق، وهو أول من يهتم بالحصول على تحكيم عادل ودقيق، ويحرص على تلقي أفضل أداء تحكيمي ممكن".

    وأوضح أنه لم يكن يتصور أن والده قد تعامل ماليًا مع برشلونة، مشددًا على أن والده كان دائمًا يردد له أنه لا يمكنه العمل مع أي نادٍ كروي بحكم منصبه كنائب رئيس لجنة الحكام الفنية.

    تصريحات خافيير أضافت بعدًا جديدًا إلى القضية المثيرة للجدل، والتي لا تزال محل تحقيق قضائي واسع في إسبانيا.

  • شهادة لابورتا ومدربا برشلونة في قضية نيجريرا

    القضية التي باتت تعرف إعلاميًا بـ"ملف نيجريرا" لا تزال تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الإسبانية، خصوصاً بعد أن أدلى لابورتا، إلى جانب المدربين السابقين إرنستو فالفيردي ولويس إنريكي، بشهاداتهم الأسبوع الماضي أمام القضاء.

    وقد أكد فالفيردي وإنريكي، عبر جلسات استماع عن بُعد، أنهما لم يكونا على علم بهذه المدفوعات خلال فترة عملهما في برشلونة.

    أوضح لابورتا خلال شهادته أن "المدفوعات كانت حصرًا للحصول على تقارير عن الحكام"، نافيًا أي نية للتأثير على المباريات أو منح برشلونة امتيازات غير مشروعة، قائلًا: "لقد دفعنا مقابل تقارير، ولم تكن بأي حال من الأحوال لصالح برشلونة".

    وأضاف أن أداء الفريق الكتالوني في تلك الحقبة لم يكن بحاجة إلى أي دعم خارجي، موضحًا: "في ذلك الوقت كان برشلونة يُعجب به العالم بأسره، وكان مثالاً ومرجعاً في كرة القدم. لم نكن بحاجة لأي خدمات خاصة".

    كما شدد على أنه لم تكن له أي علاقة شخصية مع نيجريرا أو محيطه، قائلًا: "في الواقع، لا أعرف نيجريرا ولا أي شخص من دائرته. لم يكن لي أي اتصال بهم".

    كما بيّن أن قيمة هذه المدفوعات لم تكن تستوجب موافقة رسمية من مجلس الإدارة، بقوله: "تكلفة التقارير لم يكن من الضروري أن تمر عبر رقابة المجلس، الأمر يتعلق بحجم المبلغ فقط".

    وفيما يتعلق بالوثائق الخاصة بفترته الأولى على رأس النادي، أشار إلى أنها لم تُحتفظ بها بسبب بروتوكول داخلي يقضي بإتلاف الملفات كل خمس سنوات، حيث قال: "لا نملك تقارير من الفترة الأولى لأنها تُدمر كل خمس سنوات".

