على طريقة نجل زيدان .. منتخب الجزائر يسعى لإقناع إيثان مبابي بالقميص الأخضر!

إيثان مبابي لوتين، المولود في 29 ديسمبر 2006 بمدينة مونتروي الفرنسية، يُعد واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، حيث بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي بوندي بين عامي 2015 و2017، قبل أن ينضم إلى أكاديمية باريس سان جيرمان حيث قضى 7 سنوات في تطوير مهاراته.

وفي موسم 2023–2024، شارك إيثان مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان في ثلاث مباريات بالدوري الفرنسي، ليخوض بعدها تجربة جديدة بالانتقال إلى نادي ليل في صيف 2024، حيث لعب سبع مباريات حتى مارس 2025.

ويتميز إيثان بقدراته في مركز الوسط، حيث يجمع بين الانضباط التكتيكي والقدرة على مجاراة نسق المباريات السريعة، وقد لفت الأنظار بشكل خاص عندما سجل هدفًا حاسمًا مع ليل أمام باريس سان جيرمان في أكتوبر 2025، في مباراة شهدت حضور شقيقه كيليان مبابي من المدرجات لدعمه.

وعلى الصعيد الدولي، ارتدى إيثان قميص منتخب فرنسا تحت 19 عامًا، لكنه يظل مؤهلًا أيضًا لتمثيل الجزائر بفضل أصول والدته فايزة العماري.

وبهذا المسار، يظهر إيثان مبابي كلاعب شاب يملك مقومات كبيرة، ويُتوقع أن يكون له دور بارز في السنوات المقبلة سواء على مستوى الدوري الفرنسي أو الساحة الدولية.