أظهر المدافع الفرنسي جوليس كوندي، لاعب برشلونة موقفًا حازمًا تجاه ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة" التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية، بشأن رغبته في تغيير مركزه داخل الفريق الكتالوني.
مستخدمًا مؤشر الكذب .. كوندي يرد بطريقة ساخرة على مزاعم طلبه المفاجئ من هانزي فليك!
حديث كوندي مع هانزي فيك!
القصة بدأت بعدما نشرت الصحفية الإسبانية هيلينا كوندي من برنامج "إل بارتيداثو دي كوبي"، تقريرًا يفيد بأن كوندي تحدث مع المدرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة وأبدى رغبة في العودة للعب كقلب دفاع، وذلك في ظل غياب زميله رونالد أراوخو.
التقرير أشار إلى أن اللاعب غير راضٍ عن استمراره في مركز الظهير الأيمن، ويريد تغيير مركزه في قادم المباريات للنادي الكتالوني.
كوندي، المعروف بمرونته التكتيكية، لعب في أكثر من مركز بين قلب الدفاع والظهير الأيمن، وهو ما منح الفريق حلولًا متعددة في مواجهة الإصابات والغيابات.
ففي موسمه الأول، ساهم بشكل بارز في استعادة الصلابة الدفاعية التي قادت برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2022/2023، حيث شكّل مع رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن ثلاثياً متماسكًا أعاد الثقة للجماهير.
رد كوندي على الشائعات
كوندي لم يتأخر في الرد، حيث لجأ إلى حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا) لنفي هذه المزاعم بطريقة ساخرة.
وقام المدافع الفرنسي بنشر صورة متحركة "GIF" يظهر فيها مؤشر يتحرك باتجاه كلمة "كذبة"، في إشارة واضحة منه إلى أن ما ورد في التقرير لا أساس له من الصحة.
هذه الخطوة جاءت لتؤكد أن كوندي لا ينوي ترك أي شائعة تمر دون رد مباشر منه، خصوصًا أنه كثيرًا ما استخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي سواء للرد على هجوم وسائل الإعلام أو توضيح حقائق عن حياته الشخصية والرياضية.
أرقام كوندي هذا الموسم مع برشلونة
حتى الآن، شارك كوندي في 20 مباراة مع برشلونة خلال موسم 2025/2026، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، وجميع هذه المباريات جاءت في مركز الظهير الأيمن، ما يعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته بهذا المركز، وينفي عمليًا صحة ما تردد عن رغبته في العودة إلى قلب الدفاع.
ورد كوندي يعكس حساسيته تجاه الأخبار غير الدقيقة التي قد تؤثر على صورته أمام الجماهير أو علاقتهم بالمدربين والزملاء.
وبهذا الرد، يكون كوندي قد أغلق الباب أمام التكهنات حول مستقبله في مركز الدفاع، مؤكدًا التزامه بدوره الحالي مع الفريق في مركز الظهير الأيمن، ومشددًا على أن أي حديث عن تغيير مركزه لا يعدو كونه شائعة لا أساس لها.
- Getty Images Sport
باريس سان جيرمان يحلم بضم كوندي
في سياق متصل، دخل المدافع الفرنسي الدولي حسابات نادي باريس سان جيرمان من أجل ضمه في أقرب وقت ممكن من أجل سد الثغرة الدفاعية لبطل أوروبا، الذي يسعى إلى تعزيز خط دفاعه بصفقة من العيار الثقيل.
ووفقًا لمعلومات PSG Inside Actus، فإن المدافع الفرنسي الدولي لبرشلونة هو أحد اللاعبين الذين يتابعهم قسم التوظيف في باريس سان جيرمان عن كثب. ويأتي هذا الاهتمام مباشرة من رئيس ومالك النادي ناصر الخليفي، الذي أعجب بتنوع مهارات وقوة اللاعب الذي تدرب في بوردو.
ويظل كوندي، المرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2030، أحد أعمدة فريق هانزي فليك، على الرغم من بعض الانتقادات الأخيرة لأدائه.
لويس إنريكي، الذي يعرف جيدًا فلسفة النادي الكتالوني، يقدر صفات لاعب الظهير القادر على الدفاع بقوة مع تقديم الدعم الهجومي، لأن قدرته على اللعب في الوسط أو على الجانب الأيمن تجعله خيارًا متميزًا لتعزيز دفاع باريس المتضرر.
ومنذ انتقاله إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية في صيف 2022، شكّل الفرنسي كوندي إضافة نوعية لخط الدفاع الكتالوني، حيث جاء بتوصية مباشرة من المدرب تشافي هيرنانديز لتعزيز المنظومة الدفاعية التي كانت تعاني من بعض الثغرات.
ما التالي لبرشلونة؟
بعد الفوز على ريال بيتيس (5-3) في الجولة الماضية، واصل الفريق الكتالوني تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، بعد تعثره بالخسارة أمام سيلتا فيجو (2-0).
وسيكون النادي الكتالوني على موعد مع مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، مساء يوم الأحد، بينما يحتل فياريال المركز الثالث ومعه 35 نقطة.
وسيكون برشلونة، على موعد مع مباراة قوية اليوم الثلاثاء القادم، عندما يستقبل آينتراخت فرانكفورت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ثم يعود النادي الكتالوني إلى المنافسات المحلية، حيث يلعب مباراة مهمة أمام أوساسونا يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل 4 أيام من مباراته الأولى في كأس الملك، عندما يحل ضيفًا على جودالاخار ضمن منافسات دور الـ32.
ويختتم برشلونة عام 2025 بمواجهة صعبة أمام مضيفه فياريال، يوم 21 ديسمبر الجاري، قبل الحصول على فترة عطلة أعياد الميلاد.