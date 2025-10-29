نفس معاناة ليونيل ميسي .. الحقيقة المؤلمة: لامين يامال مُجبر على التعايش مع إصابة مزمنة!

يواجه لامين يامال، نجم برشلونة الواعد ووصيف الكرة الذهبية لعام 2025، تحديًا بدنيًا معقدًا منذ بداية الموسم الجاري، حيث غاب عن مباريات منتخب إسبانيا وفريقه في أكثر من مناسبة بسبب الإصابة، وهو ما فتح بابًا كبيرًا للصراع بين مدربه في النادي الكتالوني هانزي فليك، والمدير الفني لمنتخب "لاروخا" لويس دي لا فوينتي.

لكن، الحقيقة بدأت تظهر للجميع وهي أن النجم الصاعد لبرشلونة، يعاني بشكل متكرر من إصابة التهاب العانة المعروفة طبيًا باسم "البوبالجيا"، وهي إصابة سبق أن عانى منها الأسطورة ليونيل ميسي في فترات مختلفة من مسيرته، وتُعد من أكثر الإصابات تعقيدًا في عالم كرة القدم، نظرًا لطبيعتها المزمنة وتعدد أسبابها.