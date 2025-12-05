"مازلنا ننتظر لكن الأمر مُزعج".. ليونيل سكالوني يشكك في إقامة مباراة "فيناليسما" أمام إسبانيا!

أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكولوني أن مباراة "فيناليسما" التي كان من المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل، ما زالت بلا موعد محدد، مشيرًا إلى أن مصيرها غير واضح حتى الآن، وذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام في واشنطن، قبل يوم واحد من إجراء قرعة كأس العالم 2026.

النسخة المقبلة من "فيناليسما"، من المقرر أن تجمع بين منتخب إسبانيا بطل يورو 2024 ومنتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، وكان الموعد المبدئي لها يوم 28 مارس 2026.

إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت في وقت سابق أن هناك اتجاهًا داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعديل الموعد النهائي ليصبح يوم 27 مارس، وإقامتها على ملعب لوسيل في قطر الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022.