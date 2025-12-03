FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRIDAFP
محمد سعيد

لا تبكِ يا ليفربول .. نحس ترنت ألكساندر أرنولد مع ريال مدريد يتواصل للمرة الثالثة بطريقة مثيرة للقلق!

هل أصبح النجم الإنجليزي "صفقة زجاجية" جديدة في ريال مدريد

يبدو أن النجم الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد، يلازمه النحس بشكل مبالغ فيه منذ انتقاله إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

ترنت عاد إلى التشكيلة الأساسية للنادي الملكي مؤخرًا، بعد تعافيه من إصابة سابقة، لكنه سرعان من أصاب جماهير ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو، بصدمة جديدة بعد مغادرته مباراة أتلتيك بيلباو بداعي الإصابة.

  • إصابة جديدة تباغت أرنولد

    في الدقيقة 55 من مباراة ريال مدريد وضيفه أتلتيك بيلباو المقامة على ملعب "سان ماميس"، والمقدمة من منافسات الجولة 19 بالدوري الإسباني "لا ليجا"، تعرض الظهير الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد لإصابة في ساقه اليمنى، رغم عدم التحامه مع أي من لاعبي المنافس.

    وبينما كان ريال مدريد متقدمًا بهدفين دون رد، سجلهما كيليان مبابي (من صناعة أرنولد) وإدواردو كامافينجا، اضطر تشابي ألونسو إلى استبدال الظهير الإنجليزي الذي شعر بآلام في موضع الإصابة بساقه اليمنى وطلب الخروج من الملعب، ليحل بدلًا منه زميله راؤول أسينسيو.

    أرنولد المنحوس منذ رحيله عن ليفربول

    قد يبدو أن أرنولد قد أفلت من الجحيم الذي يعيشه ليفربول هذا الموسم تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث غادر اللاعب صاحب الـ27 عامًا ناديه الذي تدرج بين صفوفه وهو بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الموسم الحالي انهار الريدز بشكل مفاجئ.

    وتعرض ليفربول خلال الموسم الحالي 2025-2026 إلى انهيار مفاجئ، رغم التدعيمات الكبيرة والإنفاق الضخم في فترة الانتقالات الصيفية الذي لامس حد النصف مليار يورو، حيث يعاني الفريق على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز بتراجعه إلى المركز التاسع (مؤقتًا) برصيد 21 نقطة، وذلك بعد تعرضه لـ6 خسائر في المسابقة.

    إلا أن أرنولد نفسه لم يسلم من نحس ليفربول، ومنذ مغادرته النادي الإنجليزي وهو يعاني من لعنة إصابات لا تتركه يكمل سلسلة مباريات متتالية مع فريقه، الذي وضع عليه آمالًا كبيرة في الموسم الحالي.

  • سلسلة إصابات أرنولد مع ريال مدريد

    هذه هي الإصابة الثالثة التي يتعرض لها أرنولد منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف 2025 مقابل 10 ملايين يورو، حيث عانى من إصابة عضلية في يوليو الماضي غيبته لمدة أسبوع عن الفريق وتحديدًا في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

    ومع عودته للمشاركة في التدريبات وحصوله على فرصة في المباريات المحلية مع ريال مدريد، تعرض لإصابة أخرى في العضلات الخلفية للفخذ، وذلك منتصف شهر سبتمبر الماضي والتي تسببت في غياب طويل للاعب الإنجليزي عن المنافسات استمر لمدة شهر كامل.

    وتسببت هذه الإصابة المزعجة في غياب أرنولد عن 6 مباريات مع ريال مدريد في وقت حساس للغاية بالموسم، سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

    المثير للقلق أن أرنولد مع ليفربول في الموسم الماضي بالكامل، تعرض إلى 3 إصابات أيضًا وغاب عن الفريق في 12 مباراة، وهو ما يمثل ناقوس خطر لإدارة النادي الملكي بشأن الصفقة الكبيرة التي تعاقد معها فلورنتينو بيريز ويبدو أنها لن تقدم المنتظر منها.

  • فترة طويلة لاستعادة خدمات أرنولد

    احتاج أرنولد إلى فترة طويلة للتأهيل، حتى عاد للمرة الأولى للظهور مع الفريق الملكي في مباراة ليفربول بملعب الأنفيلد في دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا يوم 4 نوفمبر الماضي، أي أن مدة غيابه الحقيقية استمرت حوالي 50 يومًا تقريبًا.

    وما لبث أن شارك أرنولد في مباراة أولمبياكوس اليوناني بدوري أبطال أوروبا و3 مباريات محلية في الليجا أمام رايو فاييكانو، إلتشي، جيرونا، والتي فشل خلالها في مساعدة ريال مدريد لتحقيق أي انتصار، وانتهت جميعها بالتعادل، حتى تعرض لإصابة أخرى في مباراة الليلة أمام أتلتيك بيلباو.

    وإجمالًا شارك أرنولد في 15 مباراة مع ريال مدريد منذ وصوله إلى النادي في صيف 2025 - باستثناء مواجهة بيلباو -  بإجمالي دقائق بلغ 832 دقيقة، ونجح في صناعة 3 تمريرات حاسمة بينما لم يسجل أي هدف.

    لعنة الإصابات تطارد ريال مدريد

    لم يتوقف الأمر عند أرنولد فقط، ففي الدقيقة 69 تعرض صاحب الهدف الثاني، الفرنسي إدواردو كامافينجا إلى إصابة أخرى وغادر الملعب ليحل بدلًا منه زميله التركي أردا جولر.

    وبذلك تتضاعف معاناة النادي الملكي مع الإصابات هذا الموسم، حيث ينضم الثنائي أرنولد وكامافينجا، إلى الثنائي المصاب، الإسباني داني كارباخال الذي يحتاج إلى شهرين للتعافي والفرنسي فيرلاند ميندي، الذي لن يعود قبل بداية العام الجديد.

    هذه الإصابات تصعب من مهمة تشابي ألونسو، خصوصًا في مركز الظهير الأيمن الذي أصبح يمثل لعنة داخل النادي الملكي على كل من يشارك فيه، حيث سيضطر إلى اللجوء لحلول بديلة مثل فيدي فالفيردي وماركو أسينسيو في أحيان أخرى.