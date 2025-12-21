يعانون على كل المستويات.. إذلال سيدات ليفربول بهزيمة كارثية 9-1 أمام تشيلسي في كأس الدوري!

كانت مدربة البلوز سونيا بومباستور في قمة السعادة بعد النتيجة، حيث قالت لوسائل الإعلام: "إنهاء العام بهذه الطريقة كان مثالياً وكاملاً. أنا سعيدة لأن أهم شيء عند دخول هذه المباراة كان الاعتماد على بعض العناصر النشيطة (الأقدام الطازجة)، لذا قمنا بتدوير التشكيلة، والفتيات اللواتي لعبن اليوم أظهرن أنهن لاعبات جيدات حقاً، وقدمن مباراة رائعة".

وأضافت: "اليوم تمكنا من التسجيل عبر لاعبات مختلفات، وسجلت جوجو (يوهانا) هاتريك. هذا جيد لثقتها، وهذا أفضل شيء يمكن أن يحدث للاعبات الهجوم. أنا سعيدة من أجلها، ومن أجل الفريق، كان لدينا سام أيضاً التي سجلت هدفين، وميلي سجلت هدفاً كذلك. كان هناك الكثير من الإيجابيات في هذه المباراة. ربما إذا أردت أن أكون دقيقة القطب قليلاً، تمنيت لو حافظنا على نظافة شباكنا اليوم. لقد سجلوا من ركلة ركنية، لذا ربما أعطى ذلك فريقي دافعاً أكبر لمواصلة تسجيل المزيد من الأهداف. كان أداءً متكاملاً ونتيجة رائعة. إنه جزء من حمضنا النووي أن نكون مرنين، ونعمل بجد ونبذل قصارى جهدنا دائماً على أرض الملعب. هذا ما نحتاج إلى القيام به من حيث العقلية كمحترفين".