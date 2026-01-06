Chiesa 2-1GOAL
Vittorio Rotondaro و محمد سعيد

نهاية سعيدة ومفتاح سحري لمعضلة سباليتي .. عودة كييزا إلى يوفنتوس صفقة رابحة لجميع الأطراف إلا ليفربول!

تواصلت إدارة يوفنتوس مع كييزا، بعد عام ونصف من انتقاله إلى ليفربول: سباليتي يقدره، والثنائي موتا-جيونتولي لم يعد عقبة

عاد اسم النجم الإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب ليفربول، ليطفو على سطح المشهد الكروي في تورينو، حيث تفكر إدارة يوفنتوس جديًا في استعادة اللاعب الإيطالي الذي غادر النادي في صيف 2024 بعد فترة صعبة مثّلت أدنى نقطة في مسيرته.

تلك المرحلة لا تزال عالقة في ذاكرة كييزا، إذ عاش تجربة معزولة داخل الفريق قبل أن ينتهي الأمر بالانفصال الحتمي.

ليفربول كان الوجهة التالية للنجم المولود عام 1997، حيث وجد نفسه بعيدًا عن التوقعات، وقضى معظم موسمه الأول بين مقاعد البدلاء وغرف العلاج أكثر مما ظهر على أرض الملعب، ورغم أن انتقاله إلى الدوري الإنجليزي مثّل بداية جديدة، إلا أن الأداء لم يرقَ إلى مستوى الطموحات.

اليوم، وبعد مرور عام ونصف على رحيله، تشير تقارير الصحفي فابريزيو رومانو إلى أن مسؤولي "السيدة العجوز" أعادوا فتح قنوات التواصل مع اللاعب، مدفوعين برغبتهم في الاستفادة من مرونته الهجومية ومنحه فرصة لإنهاء قصته مع يوفنتوس بطريقة مختلفة، تحمل ألوان الأبيض والأسود التي ارتبط بها منذ بداياته.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

  • سباليتي والرهان على مرونة كييزا الهجومية

    وجود لوتشيانو سباليتي على مقاعد البدلاء قد يشكل نقطة تحول في مستقبل فيديريكو كييزا مع يوفنتوس، إذ يُعرف مدرب السيدة العجوزة بإعجابه الكبير بقدرات المهاجم الإيطالي.

    سباليتي يقدّر كثيرًا مهارات كييزا التي برزت في مشاركاته الأخيرة مع المنتخب الوطني، رغم أن مغامرته في بطولة يورو 2024 انتهت مبكرًا عند دور الستة عشر.

    إلى جانب ذلك، يظل عنصر المرونة الهجومية أحد أبرز نقاط قوة كييزا، حيث يتمتع بالقدرة على شغل مختلف المراكز في الخط الأمامي. يمكنه اللعب كجناح على الجانبين، سواء كبديل لييلديز أو على الجهة اليمنى، كما يستطيع أداء دور "المهاجم الوهمي"، وهو خيار تكتيكي لا ينبغي استبعاده في ظل الصعوبات التي واجهها المهاجمون التقليديون ليوفنتوس حتى الآن.

    بهذا التنوع، يمنح كييزا الجهاز الفني حلولًا متعددة، ويعزز من فرص الفريق في تجاوز العقبات الهجومية التي عانى منها خلال الفترة الماضية.

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

    • إعلان

  • كييزا وميزة عودته إلى يوفنتوس

    من أبرز العوامل التي قد تصب في صالح كييزا حال عودته إلى يوفنتوس، هو إلغاء فترة التأقلم التي عادة ما يحتاجها اللاعبون عند انتقالهم إلى بيئة جديدة، لأن فيديريكو يعرف جيدًا عالم "السيدة العجوز"، فقد عاش داخله أربع سنوات كاملة بين عامي 2020 و2024، ما يجعل الأجواء مألوفة بالنسبة له ولا تحمل أي أسرار.

    هذا الانسجام يمتد أيضًا إلى الدوري الإيطالي، الذي يختلف عن تجربته القصيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ففي إيطاليا، تمكن كييزا من تحقيق إنجازات شخصية بارزة لاقت تقدير المتخصصين والنقاد، وهو ما يعزز من فرص نجاحه مجددًا إذا ما ارتدى قميص يوفنتوس مرة أخرى.

    وبهذا، يصبح كييزا خيارًا مثاليًا لإدارة النادي، حيث يجمع بين الخبرة السابقة في الفريق والقدرة على تقديم إضافة فنية دون الحاجة إلى فترة طويلة من التكيف أو الانسجام التدريجي.

  • كييزا ورغبة في كتابة نهاية مختلفة مع يوفنتوس

    تتزايد الرغبة لدى كييزا في إعادة فتح صفحة جديدة مع يوفنتوس، بعدما انتهت قصته السابقة مع النادي بشكل عاصف قبل عام ونصف، فذلك الوداع لم يكن انعكاسًا عادلًا لأربع سنوات مليئة بالتقلبات بين النجاحات والإخفاقات، لكنه شكّل محطة مهمة في مسيرته المهنية ونموه كلاعب.

    وفي ذلك الوقت، كان قرار الرحيل صادرًا عن الثنائي تياغو موتا وكريستيانو جونتولي، حيث اعتبر كييزا فائضًا عن الحاجة، ليغادر النادي بقلب خفيف على غرار أسماء بارزة أخرى مثل آرثر، لكن مع رحيل المدرب والمسؤول عن المشهد، تبدو الأبواب الآن مفتوحة أكثر من أي وقت مضى أمام عودة محتملة إلى تورينو.

    هذه العودة، إن حدثت، قد تمنح كييزا فرصة لكتابة نهاية مختلفة لقصة الحب التي جمعته بالبيانكونيري، نهاية تحمل طابع الاستمرارية والوفاء بعد سنوات من التحديات والاختبارات داخل أسوار أولد ليدي.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • خطة يوفنتوس لإعادة كييزا

    يضع نادي يوفنتوس خطة لإعادة كييزا إلى صفوفه عبر صيغة الإعارة، مع إمكانية إضافة خيار الشراء لاحقًا، حيث تدرك إدارة البيانكونيري صعوبة الضغط من أجل التزام أو صفقة نهائية في الوقت الحالي، لذلك تميل إلى حل أكثر مرونة يتيح للنادي تقييم الموقف الفني والمالي قبل اتخاذ قرار طويل الأمد.

    في المقابل، يترقب ليفربول مصير نجمه المصري محمد صلاح، الذي يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فمستقبل "مو" قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد موقف النادي الإنجليزي من كييزا، إذ أن مغادرة مزدوجة في الخط الهجومي قد تمثل أزمة كبيرة للمدرب أرني سوت، الذي سيجد نفسه أمام منطقة من الملعب تضررت بشدة بفعل سوق الانتقالات الخارجة.

    بهذا، تبدو عودة كييزا إلى تورينو مرتبطة بشكل مباشر بقرارات ليفربول بشأن صلاح، ما يجعل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة بين بقاء النجم المصري أو رحيله، وبين عودة كييزا إلى بيئته السابقة أو استمرار تجربته في إنجلترا.

    stc tv Serie A GOALGetty/Goal

الدوري الإيطالي
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
0