"لا أرغب في رحيله عن ليفربول" .. سلوت يتهرب من السؤال عن "اعتذار صلاح" ويرهن مشاركته أمام برايتون بشرط!

تعرض محمد صلاح لانتقادات واسعة بعد أن أخرج شكواه إلى العلن، ليجد نفسه بعدها خارج قائمة ليفربول في الفوز (1-0) على إنتر في دوري أبطال أوروبا على ملعب "سان سيرو".

ومن المقرر أن يتجه صلاح إلى المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية عقب مواجهة برايتون يوم السبت.

وعند سؤاله عن إمكانية مشاركة صلاح أمام برايتون، غدًا السبت، اكتفى المدرب الهولندي آرني سلوت بالتأكيد على ضرورة عقد محادثة مباشرة مع اللاعب، قائلاً: "المرة القادمة التي أتحدث فيها عن مو يجب أن تكون معه وليس هنا. سأتحدث إليه اليوم، والنتيجة ستحدد كيف ستبدو الأمور غدًا."

وأضاف سلوت أن هناك بالفعل العديد من النقاشات بين ممثلي اللاعب والنادي خلال الأسبوع الماضي، مشددًا على أن أي تفاصيل إضافية يجب أن تُناقش مع صلاح نفسه.

وعندما طُرح عليه سؤال حول ما إذا كان صلاح مطالبًا بتقديم اعتذار، أجاب بلهجة مقتضبة: "اعتذار؟ عادةً أقول لقد حصلت على أسئلتك الثلاثة!".