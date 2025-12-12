Chris Burton و محمد سعيد

"لا أرغب في رحيله عن ليفربول" .. سلوت يتهرب من السؤال عن "اعتذار صلاح" ويرهن مشاركته أمام برايتون بشرط!

مدرب الريدز يضع النقاط على الحروف في أزمة محمد صلاح

أوضح الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أنه يعتزم عقد محادثات مع النجم المصري محمد صلاح عقب أسبوع شهد توترات داخل النادي الإنجليزي، دون أن يحسم موقفه من المشاركة في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك بعد استبعاد صلاح من قائمة ليفربول في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي، إثر خلافاته الأخيرة وتصريحاته التي أثارت جدلًا داخل النادي وفي الوسط الرياضي كافة.

  • أجواء متوترة بين صلاح وليفربول

    شهدت أجواء ليفربول توترًا كبيرًا بعد تصريحات غاضبة أطلقها النجم المصري محمد صلاح، الفائز بلقب الدوري مرتين، والذي قضى ثماني سنوات حافلة في ميرسيسايد.

    صلاح أبدى استياءه من جلوسه على دكة البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، وعدم مشاركته في التعادل المثير أمام ليدز بنتيجة (3-3).

    وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة على ملعب "إيلاند رود"، انتقد صلاح موقف النادي والمدير الفني آرني سلوت قائلاً إنه يشعر وكأن النادي تخلّى عنه، مشيرًا إلى أن وعود الصيف لم تُنفذ وأنه أصبح يتحمل اللوم وحده.
    وأضاف أن علاقته بالمدرب، التي كانت جيدة في السابق، انهارت فجأة، مؤكدًا أنه لا يعرف السبب وراء ذلك، لكنه يرى أن هناك من لا يرغب في استمراره داخل الفريق.

  • Mohamed Salah Arne Slot Liverpool GFXGOAL

    محادثات خاصة: سلوت يجلس مع صلاح

    تعرض محمد صلاح لانتقادات واسعة بعد أن أخرج شكواه إلى العلن، ليجد نفسه بعدها خارج قائمة ليفربول في الفوز (1-0) على إنتر في دوري أبطال أوروبا على ملعب "سان سيرو".

    ومن المقرر أن يتجه صلاح إلى المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية عقب مواجهة برايتون يوم السبت.

    وعند سؤاله عن إمكانية مشاركة صلاح أمام برايتون، غدًا السبت، اكتفى المدرب الهولندي آرني سلوت بالتأكيد على ضرورة عقد محادثة مباشرة مع اللاعب، قائلاً: "المرة القادمة التي أتحدث فيها عن مو يجب أن تكون معه وليس هنا. سأتحدث إليه اليوم، والنتيجة ستحدد كيف ستبدو الأمور غدًا."

    وأضاف سلوت أن هناك بالفعل العديد من النقاشات بين ممثلي اللاعب والنادي خلال الأسبوع الماضي، مشددًا على أن أي تفاصيل إضافية يجب أن تُناقش مع صلاح نفسه.

    وعندما طُرح عليه سؤال حول ما إذا كان صلاح مطالبًا بتقديم اعتذار، أجاب بلهجة مقتضبة: "اعتذار؟ عادةً أقول لقد حصلت على أسئلتك الثلاثة!".

  • هل يبقى صلاح داخل ليفربول؟

    وواصل سلوت حديثه عن مستقبل النجم المصري صاحب القميص رقم 11 والهداف التاريخي للفريق برصيد 250 هدفًا، مؤكدًا أن قرار استبعاده من مواجهة إنتر جاء بقرار جماعي داخل النادي شارك فيه شخصيًا.

    وأوضح سلوت أنه على تواصل دائم مع الإدارة الرياضية بشأن التشكيلة والقوائم، مشيرًا إلى أنه يتحدث بشكل أكبر مع ريتشارد هيوز مقارنة بالمدير الرياضي مايكل إدواردز حول مختلف القضايا المتعلقة بالفريق.

    وعن مستقبل صلاح مع ليفربول، شدد المدرب الهولندي على أنه لا يملك أي سبب لعدم رغبته في استمرار اللاعب، لكنه أكد أن أي حديث مقبل حول صلاح سيكون مباشرة معه، في إشارة إلى أن مصير العلاقة بين الطرفين سيتحدد من خلال الحوار الشخصي المنتظر.

    وختم: " "هل أريد له أن يبقى صلاح؟ طريقة أخرى للسؤال ولكن المرة القادمة التي سأتحدث فيها عن مو ستكون معه. ليس لدي أسباب لعدم رغبتي في بقائه".

  • Mohamed Salah Liverpool 2025Getty Images

    صلاح مرتبط بأندية دوري المحترفين السعودي

    جدد محمد صلاح عقده مع ليفربول في أبريل الماضي لمدة عامين، ما يعني أن نجم الفريق المصري من المفترض أن يستمر في صفوف "الريدز" حتى صيف 2027، ليكمل بذلك عقداً كاملاً من الخدمة في ميرسيسايد.

    لكن هذا الاتفاق بات محل شكوك متزايدة، إذ تشير تقارير إلى أن أندية كبرى في الدوري السعودي للمحترفين تستعد لاختبار موقف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

    وفي ظل شعور صلاح بأنه يُدفع نحو الخروج ويُستخدم ككبش فداء لأزمات موسم 2025-26، قد ينفتح اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا على مناقشات مع أطراف مهتمة بخدماته، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبله مع النادي الإنجليزي.

