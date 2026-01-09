kylian-Mbappe-Xabi-Alonso-GFX Goal OnlySocial-Gfx
محمد سعيد

عودة "سوبر مبابي" لا تكفي .. مصائب ريال مدريد تتجاوز حد "هدايا القدر"، ومبررات تشابي ألونسو مقبولة شكلًا وموضوعًا من الآن!

لعنة الإصابات تُعقّد مهمة ريال مدريد أمام برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني

وسط ظروف صعبة وقائمة تعج بالإصابات والمجهدين، يدخل ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، يوم الأحد المقبل على ملعب "الإنماء" في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

وكان ريال مدريد قد خرج من موقعة أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي منتصرًا بصعوبة بالغة، لكنه تكبد خسارة إضافية بإصابات تزيد من معاناة المدرب تشابي ألونسو، وتجعل عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي – رغم أهميتها – غير كافية لمنح الريال أفضلية حقيقية في اللقاء، في ظل أزمة إصابات خانقة تضرب صفوف الفريق قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.

  • Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    ريال مدريد في مهمة صعبة بسبب الإصابات

    يعاني ريال مدريد من نزيف حاد في صفوفه، لا سيما على مستوى الخط الخلفي، وهو ما يُعد نقطة ضعف واضحة قبل مواجهة فريق بحجم برشلونة، يمتلك ما يكفي من العناصر الهجومية لتدمير أقوى الدفاعات في العالم، والبروفة كانت في اكتساح أتلتيك بيلباو بخماسية نظيفة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

    ويفتقد ريال مدريد خدمات عدد كبير من عناصره الأساسية إما للإصابة أو لعدم الجاهزية بعد التعافي من الإصابة، على رأسهم داني كارباخال، ترنت ألكسندر أرنولد، دين هاوسن، دافيد ألابا، وإدير ميليتاو، وهي أسماء تمثل العمود الفقري للدفاع الملكي.

    الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ شهدت مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة تعرض المدافع الألماني أنطونيو روديجر لإصابة جديدة، ليصبح قريبًا من الغياب عن النهائي، ما يزيد من معاناة الجهاز الفني في اختيار توليفة دفاعية متماسكة، وتجبر المدرب تشابي ألونسو على توظيف لاعبي الوسط مثل أوريلين تشواميني أو إدواردو كامافينجا أو فران جارسيا كقلب دفاع.

    المصائب لم تتوقف عند الإصابات فقط، بل شعر كل من رودريجو جويس، وراؤول أسينسيو، وجود بيلينجهام بإجهاد بدني بعد مباراة أتلتيكو مدريد، وفق ما أكدته تقارير صحفية إسبانية، أبرزها صحيفتا "ماركا" و"آس"، وهو ما يثير القلق بشأن جاهزيتهم البدنية الكاملة.

  • مفاجأة مبابي وحدها لا تكفي لإنقاذ ريال مدريد

    في خضم هذه الأجواء الصعبة، فجّر تشابي ألونسو مفاجأة خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أتلتيكو مدريد، حين أعلن أن كيليان مبابي، الذي غاب عن رحلة الفريق إلى السعودية بسبب الإصابة، قد تماثل للشفاء، وسيصل اليوم جدة من أجل التواجد في قائمة الفريق خلال النهائي.

    ورغم القيمة الفنية الكبيرة للنجم الفرنسي باعتباره الهداف الأول للفريق، فإن عودته وحدها لا تبدو كافية لإنقاذ ريال مدريد من أزمته الحالية، فالفريق لا يعاني فقط على مستوى الفاعلية الهجومية، بل يواجه خللًا هيكليًا واضحًا في التنظيم الدفاعي والعمق العددي، وهي مشكلات يصعب حلها بوجود لاعب واحد، مهما بلغت جودته.

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مبابي أمام برشلونة.. معركة أكبر من لاعب واحد

    لغة الأرقام والتجربة تؤكد أن كيليان مبابي، رغم تألقه اللافت وأرقامه المثالية منذ انضمامه إلى ريال مدريد، لم ينجح خلال الموسم الماضي في قيادة ريال مدريد للفوز على برشلونة بمفرده خلال أي مباراة، حيث خسر 4 مرات أمام البارسا في الموسم المنصرم (ذهابًا وإيابًا في الدوري الإسباني)، نهائي كأس السوبر الإسباني 2025، نهائي كأس ملك إسبانيا.

    ورغم أن مبابي نجح في تحقيق أول فوز له مع ريال مدريد على برشلونة في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، إلا أن ذلك لا يكفي على الإطلاق لبعث الطمأنينة بين الجماهير الملكية، فالكلاسيكو، بطبيعته، مباراة تفاصيل وجماعية أكثر من كونه رهينًا بموهبة فردية.

    في المقابل، يدخل برشلونة اللقاء وهو يمر بمرحلة تألق غير عادية، مدعومًا بصفوف شبه مكتملة، واستقرار فني واضح، إلى جانب امتلاكه عناصر هجومية قادرة على استغلال أي خلل دفاعي، فلديه في الوسط ثنائية بيدري ودي يونج المتكاملة، وفي الهجوم يحتار هانزي فليك بين لامين يامال وروني بردغجي يمينًا، وبين رافينيا وماركوس راشفورد يسارًا، وفي مركز المهاجم الصريح لديه أيضًا روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

  • هجوم حاضر بالاسم.. غائب بالجاهزية

    ورغم امتلاك ريال مدريد ترسانة هجومية قوية على مستوى الأسماء، فإن الواقع يشير إلى أن الخط الأمامي لا يمر بأفضل فتراته قبل نهائي السوبر كأس السوبر الإسباني، فمع عودة كيليان مبابي من الإصابة هناك علامات استفهام حول جاهزيته البدنية وقدرته على تقديم أقصى مردود في مباراة تحتاج إلى إيقاع مرتفع وحسم سريع.

    ورغم الانتفاضة التي يعيشها رودريجو جويس حاليًا من حيث المستوى الفني، لكنه شعر بإجهاد في نهاية مباراة أتلتيكو مدريد، ما يجعله مهددًا بعدم إكمال اللقاء أو الظهور بنفس الفاعلية المعتادة.

    الأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة لفينيسيوس جونيور، الذي يمر بأسوأ فتراته التهديفية بعدما فشل في التسجيل خلال 19 مباراة متتالية، إلى جانب تراجع واضح في التركيز واتخاذ القرار داخل الملعب.

    وحتى جود بيلينجهام، أحد أهم مفاتيح اللعب في ريال مدريد، شعر هو الآخر بإجهاد بدني قد يؤثر على أدواره الهجومية والدفاعية، هذه المعطيات تجعل الهجوم الملكي حاضرًا بالأسماء فقط، لكنه بعيد عن الجاهزية المثالية أمام خصم بحجم برشلونة.

  • GFX Xabi Alonso Jude BellinghamGetty/GOAL

    تشابي ألونسو لا يجب أن يكون الضحية

    وفقًا للمؤشرات السابقة، فإن خسارة ريال مدريد للقب هي الاحتمالية الأكبر، وحال حدوث ذلك، سيكون من الصعب توجيه اللوم إلى المدرب تشابي ألونسو، الذي وجد نفسه في مواجهة ظروف قاسية وخيارات محدودة فرضتها الإصابات المتتالية.

    فالمدرب الواعد الذي يواجه طواحين الهواء بمفرده، يخوض واحدة من أصعب اختباراته التدريبية في توقيت بالغ الحساسية، ويديه مكبلتين بين إدارة لا تحميه من الانتقادات، غرفة ملابس مفككة وإصابات تضعف أي فريق.

    وسيكون اللوم، في هذه الحالة، موجهًا بدرجة أكبر إلى إدارة النادي، التي أخطأت في التخطيط لملف التدعيمات، ولم توفر عمقًا كافيًا في بعض المراكز الحيوية، ما جعل الفريق هشًا أمام أي أزمة إصابات، وهو ما ظهر بوضوح قبل نهائي كأس السوبر.

