خاص | أسطورة تشيلسي ينصح بالمر: فكر مرتين قبل الانتقال إلى ريال مدريد .. وانظر إلى ما فعله نجم ليفربول!

تراجع أداء كول بالمر في الموسم الماضي وتعرض لإصابات خلال موسم 2025-26، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبله مع تشيلسي. وفي حديثه لموقع GOAL، شدد أسطورة "البلوز" فرانك ليبوف على ضرورة أن يتأنى اللاعب قبل التفكير في خطوة كبرى مثل الانتقال إلى ريال مدريد.

ليبوف قال: "إذا كنت كول بالمر، هل تريد اللعب لريال مدريد؟ أين ستلعب؟ هناك جود بيلينجهام والعديد من النجوم. عليك أن تتخذ القرار الصحيح وتفكر مرتين".

وأضاف: "من الأفضل أن تكون في أفضل نادٍ بالعالم، لكن الأهم أن تلعب لا أن تجلس على مقاعد البدلاء".

وضرب ليبوف مثالًا بانتقال فلوريان فيرتس إلى بايرن ميونخ رغم وجود جمال موسيالا، معتبرًا أن الخيار الأنسب للاعب الألماني الشاب كان ليفربول.

كما أشار إلى أن مسيرة بالمر لا تزال قصيرة، وأن تشيلسي قد يمنحه الفرصة لصناعة تاريخ خاص، مثلما حدث مع فرانك لامبارد الذي رفض عرض ريال مدريد عام 1999 وفضّل البقاء في ستامفورد بريدج.

واختتم ليبوف: "من أجل الشهرة قد يبدو الانتقال إلى ريال مدريد خيارًا مغريًا، لكن في الوقت الحالي النادي لا يعيش أفضل فتراته. الحديث هنا عن التاريخ، لا عن الحاضر".

Getty Images