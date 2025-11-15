Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

"دوره انتهى بالصعود لكأس العالم" .. الهويدي ينضم لتيار المطالبة برحيل هيرفي رينارد عن منتخب السعودية

الأخضر انتصر على كوت ديفوار ورغم ذلك الانتقادات لا تتوقف ضد رينارد

يتفق ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن الأسبق، مع تيار كبير في الوسط الرياضي، يرى أن تواجد الفرنسي هيرفي رينارد، على رأس الجهاز الفني للمنتخب السعودي، قرار خاطئ ويجب رحيله واستبداله بمدرب آخر لقيادة المرحلة المقبل.

تأتي هذه التصريحات، بعد ساعات قليلة من فوز منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بمواجهة كوت ديفوار "الودية"، مساء أمس الجمعة بنتيجة (1-0)، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها الدوحة القطرية من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

المنتخب السعودي قدم العديد من اللمحات الجيدة، أمام كوت ديفوار، فيما أثبت هيرفي رينارد بأن الأخضر إذا استمر على هذا المنوال، فسيكون منافسًا قويًا في كأس العرب، إلا أن ذلك الرأي لم يأت على هوى فئة كبيرة من النقاد والرياضيين الذين يرون أن الولاية الثانية للمدرب الفرنسي لن تحقق أي إنجاز من بعد التأهل إلى كأس العالم 2026.

  • ماذا قال ناصر الهويدي؟

    قال ناصر الهويدي خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أكشن مع وليد" عبر فضائية "MBC أكشن": "مرحلة رينارد انتهت بعد صعود السعودية إلى كأس العالم، لأن المدرب الفرنسي يكرر نفس أخطاءه، والدليل في كأس العالم 2022 قام بكوارث فنية في مباراتي المكسيك وبولندا، وودعنا البطولة بسبب أخطاء فنية بحتة".

    وأضاف: "عندما عاد رينارد في ولايته الثانية، تعدلت بعض الأمور، لكنه لا يزال يصر على خيارات فنية خاطئة، هذه المرحلة ليست مرحلة رينارد، منتخب السعودية يحتاج مدرب آخر، تكون لديه تكتيكات أفضل ويمنح الفريق هوية وشكلًا جديدًا".

  • استمرار رينارد أكبر قرار خاطئ

    تابع الهويدي: "المسؤولون قرروا استمرار رينارد في القيادة الفنية، ولذلك سندعمه ونتمنى له التوفيق، لكن ما أتوقعه أن المنتخب السعودي لن يحقق أي شيء تحت قيادة هذا المدرب، بسبب أخطائه المتكررة منها تغيير مراكز اللاعبين وعدم ضم أسماء جديدة أو منح فرص للاعبين أصحاب حلول إضافية".

    وختم: "الاتحاد السعودي لكرة القدم يريد تحقيق بطولة، سواء أسيوية أو عربية أو حتى خليجية، وإذا لم ينجح في تحقيق هذه الأهداف يجب أن يُقال، لكن وقتها سيكون الأمر صعبًا لأن حاليًا لدينا المساحة للتغيير والتجربة الجديدة قبل 8 أشهر من المونديال".

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    رينارد يتجاوز الاختبار العاطفي ضد كوت ديفوار

    مواجهة كوت ديفوار شهدت أجواءً عاصفة؛ وذلك من خلال الأمطار الغزيرة، التي حولت ملعب "الإنماء" إلى بركة مياه، خاصة في الشوط الأول، وبالرغم من ذلك؛ تمكن نجوم المنتخب السعودي من التعامل الجيد مع الكرة وتسيير المباراة، حتى إطلاق صافرة النهاية بالفوز بهدف دون رد على بطل أفريقيا، سجله صالح أبو الشامات.

    ومثلت المباراة اختبارًا عاطفيًا للمدرب هيرفي رينارد، والذي تولى من قبل قيادة منتخب كوت ديفوار في الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2015، ونجح معه في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية.

    ورغم أنه كان بطلًا مع كوت ديفوار؛ إلا أن رينارد يعتبر "كابوسًا حقيقيًا" بالنسبة لهذا المنتخب، حيث يملك سجلًا خاليًا من الهزائم ضده، فالمدير الفني الفرنسي واجه المنتخب الإيفواري 6 مرات؛ حقق خلالها 5 انتصارها آخرها عندما حقق الفوز (1-0) مع السعودية وديًا، مساء الجمعة، بينما تعادل مرة واحدة ولم يخسر من الأفيال إطلاقًا.

  • ما التالي لمنتخب السعودية؟

    انتهى المنتخب السعودي من مباراته الودية الأولى خلال فترة التوقف الدولي الحالية بالفوز على كوت ديفوار "بطل إفريقيا" بهدف دون رد، وسيكون عليه تأكيد تفوقه خلال المباراة الودية الثانية في المعسكر المقام حاليًا بجدة.

    ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الجزائري، يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، في إطار استعداد كلا المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة.

    ويستعد المنتخب السعودي بهذه الوديات من أجل المشاركة بقوته الضاربة في كأس العرب "فيفا 2025"، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، مع طموحات كبيرة في تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الأخضر منذ 23 عامًا، عندما فاز بالكأس العربية في الكويت عام 2002 بعد فوزه في المباراة النهائية على البحرين. 

    في المقابل، المنتخب الجزائري الذي خاض مباراة ودية قبل ساعات في جدة، وتغلب خلالها على نظيره زيمبابوي بنتيجة (3-1)، يركز في فترة التوقف الدولي الحالية على خوض أكثر من اختبار قوي، بينما يستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تقام مطلع العام المقبل في المغرب.

    ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية، حيث يواجه خلالها منتخبات السودان، بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية على الترتيب.