إنتر يسبق برشلونة إلى اتفاق مع الهلال بشأن صفقة كانسيلو .. وتحول مفاجئ في طلبات إنزاجي!

يتصدر اسم النجم جواو كانسيلو، المشهد في سوق الانتقالات الشتوية، حيث كثّف نادي إنتر الإيطالي مساعيه لإعادة الظهير البرتغالي إلى صفوفه بعد تجربته الحالية مع الهلال تحت قيادة سيموني إنزاجي.

ووسط متافسة شرسة من جانب برشلونة، يواصل إنتر ضغوطه لإزاحة الفريق الكتالوني من السباق، مترقبًا قرارًا سريعًا من كانسيلو، الذي قد يفضّل العودة إلى ميلانو على حساب أحد المدافعين الأساسيين في تشكيلة النيرازوري،

وفي الوقت ذاته، هناك توقعات بحدوث مفاضلة بين كل من فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فري، اللذين يحظيان باهتمام من النادي السعودي قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.