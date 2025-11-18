Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
محمد سعيد

"التاريخ سيكتب في كامب نو" .. لامين يامال يترقب العودة إلى معقل برشلونة بوعد للجماهير

برشلونة يخوض مباراته الأولى على ملعب كامب نو بعد عامين من الغياب

أعرب النجم الواعد لامين يامال، جناح برشلونة، عن حماسه الكبير للعودة إلى ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه جزئيًا، مؤكدًا أن اللحظة تحمل رمزية خاصة بالنسبة له ولجماهير برشلونة.

وجاءت تصريحات يامال صباح الثلاثاء، عقب الإعلان الرسمي يوم الإثنين عن عودة الفريق إلى ملعبه التاريخي يوم السبت المقبل في مواجهة أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويأمل لامين يامال أن يضع بصماته في المستقبل القريب على ملعب برشلونة التاريخي، حيث لم يحظ بشرف اللعب على عشب "كامب نو" سوى في مباراة واحدة فقط في أول ظهور رسمي له قبل عامين، وتحديدًا ضد ريال بيتيس، ومن ثم بدأت أعمال التجديد.

  • لامين يامال يستعد لتاريخ جديد في "كامب نو"

    أظهر اللاعب الشاب انتماءه الواضح للنادي الكتالوني، بتغيير صورته الشخصية إلى لقطة مقربة لشعار برشلونة وهو ممسك به بيده، في إشارة إلى ارتباطه العاطفي بالمكان واللحظة.  

    ونشر لامين يامال، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مونتجويك كان البداية، التاريخ سيُكتب في كامب نو".

    وكان يامال قد نشر أيضًا مقطع فيديو يوم الأحد يظهر فيه مشهد بانورامي لمدينة برشلونة مع تركيز الكاميرا على ملعب كامب نو، مرفقًا بتعليق: "ليالٍ خاصة قادمة"، وهو ما يعكس حالة الترقب داخل الفريق قبل المباراة المقررة، السبت المقبل.

    • إعلان
  • FBL-ESP-BARCELONAAFP

    برشلونة يعود إلى معقله التاريخي

    عودة برشلونة إلى كامب نو تأتي بعد غياب دام موسمين وأربعة أشهر، قضى خلالها الفريق مبارياته على ملعب مونتجويك الأولمبي، ورغم أن يامال سبق له أن شارك في مباراة رسمية على أرضية كامب نو القديم يوم 29 أبريل 2023، إلا أن ظهوره اقتصر على سبع دقائق فقط، قبل أن تبدأ أعمال التجديد في يونيو من العام ذاته.

    كما شارك اللاعب الشاب، في الحصة التدريبية المفتوحة التي أقيمت يوم 7 نوفمبر الجاري، بحضور 21,795 مشجعًا فقط، وهو العدد الأقصى المسموح به آنذاك وفق قيود المرحلة 1A.

    أما يوم السبت المقبل، فسيخوض يامال مباراته أمام 45,401 متفرج، أي ضعف العدد تقريبًا، في مشهد يعكس عودة الحياة تدريجيًا إلى مدرجات كامب نو. 

  • برشلونة تقيد جماهير الفرق الزائرة

    أبلغ نادي برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو أنه لن يتم تخصيص أي تذاكر لمشجعي الفريق الزائر في مواجهة الدوري الإسباني المقررة يوم السبت على ملعب كامب نو، الذي أعيد افتتاحه مؤخرًا بشكل جزئي.

    وأوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي، أن القرار يأتي التزامًا بقيود السلامة المرتبطة بالترخيص التشغيلي المؤقت، والذي لا يسمح بتنظيم دخول جماهير الفرق المنافسة في هذه المرحلة.

    وتُعد المباراة أول لقاء رسمي لبرشلونة على أرضية كامب نو منذ مايو 2023، غير أن العنوان الأبرز يبقى القيود غير المسبوقة المفروضة على جماهير الفريق الضيف، في ظل التعامل مع لوائح السعة الجزئية.  

    من جانبه، أكد نادي أتلتيك بيلباو في بيان رسمي أن برشلونة أبلغه بعدم إمكانية إرسال التذاكر، مشيرًا إلى أن الترخيص الحالي للمرحلة 1B لا يضمن الحد الأدنى من شروط الفصل والتحكم والحماية المطلوبة لاستضافة جماهير الزوار، حيث أوضح برشلونة أن أعمال التقسيم اللازمة لا تزال قيد الإنشاء، ولن تُستكمل إلا خلال الأسابيع المقبلة.  

    ويُعيد النادي الكتالوني فتح كامب نو على مراحل بعد موسمين قضاهما في ملعب مونتجويك، حيث خُصصت 45,401 مقعد في المرحلة الأولى، لكن الأقسام التي أُعيد افتتاحها، بما في ذلك المدرج الجنوبي والجناح الجانبي، ما زالت غير مكتملة من الناحية الهيكلية، وهو ما يحول دون الفصل بين الجماهير.

    ورغم الحماسة الكبيرة المحيطة بعودة الفريق إلى معقله التاريخي، فرضت هذه العقبة التنظيمية على برشلونة رفض تخصيص حصة لمشجعي أتلتيك بيلباو المسافرين.  

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ما التالي للامين يامال وبرشلونة؟

    نجح برشلونة في تجاوز صدمة خسارته كلاسيكو إسبانيا أمام ريال مدريد بشكل سريع، حيث عاد خلال الأسابيع الماضية إلى المنافسة بقوة على صدارة الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متخلفًا بفارق 3 نقاط فقط عن النادي الملكي.

    وبعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي الحالية، يستعيد برشلونة نجومه الموزعين على أكبر المنتخبات العالمية، من أجل العودة للمشاركة في المباريات المحلية والقارية، وستكون أولى المحطات عندما يستضيف الجار والغريم أتلتيك بيلباو، وذلك يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

    وبعد ذلك يخرج فريق برشلونة في مهمة قارية صعبة ومهمة للغاية، حيث يحل ضيفًا على العملاق الإنجليزي تشيلسي في معقله "ستامفورد بريدج" يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

    وتمثل المباراة أهمية كبيرة للبلوجرانا، حيث يواجه الفريق الفائز مؤخرًا ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل حصد 3 نقاط مهمة يحتاجها من أجل تعديل أوضاعه في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، والفوز سيمنحه دفعة قوية للدخول وسط الثمانية الكبار.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري الإسباني
ليفانتي crest
ليفانتي
ليفانتي
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو