"له عذره، لقد خسر فرصة أخرى للتأهل" .. فينيسيوس جونيور يصعد معركته مع دييجو سيميوني على منصات التواصل

بشق الأنفس، استطاع النادي الملكي أن يعبر الفخ الصعب الذي نصبه أتلتيكو مدريد، مساء الخميس على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة السعودية، حيث حسم ريال مدريد المباراة بنتيجة (2-1)، وتأهل لمواجهة البارسا في نهائي السوبر الإسباني 2026، والمقررة الأحد المقبل.

وفرض ريال مدريد تقدمه في النتيجة على أتلتيكو مدريد من الدقيقة الثانية في اللقاء، عبر تسديدة صاروخية أطلقها اللاعب الأوروجواياني فيدي فالفيردي، قبل أن يضاعف رودريجو جويس التقدم للملكي بهدف ثانٍ في الدقيقة 55، إلا أن أتلتيكو قلص الفارق عبر ألكسندر سورلوث بعد 3 دقائق فقط.

وشهدت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أحداثًا مثيرة خارج إطار اللعب، حيث دخل المدرب دييجو سيميوني في أكثر من حوار جانبي مع نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

والتقطت الكاميرات لحظات بدا فيها أن مدرب أتلتيكو مدريد، يحاول التأثير على اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور ويسعى لإخراجه عن تركيزه داخل الملعب.