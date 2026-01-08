Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
محمد سعيد

"له عذره، لقد خسر فرصة أخرى للتأهل" .. فينيسيوس جونيور يصعد معركته مع دييجو سيميوني على منصات التواصل

"فيني" يرد على استفزازات مدرب أتلتيكو مدريد برسالة ساخرة

وجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، رسالة ساخرة من الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب المباراة التي جمعهتما بنصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

  • محاولات استفزاز سيميوني لفينيسيوس جونيور

    بشق الأنفس، استطاع النادي الملكي أن يعبر الفخ الصعب الذي نصبه أتلتيكو مدريد، مساء الخميس على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة السعودية، حيث حسم ريال مدريد المباراة بنتيجة (2-1)، وتأهل لمواجهة البارسا في نهائي السوبر الإسباني 2026، والمقررة الأحد المقبل.

    وفرض ريال مدريد تقدمه في النتيجة على أتلتيكو مدريد من الدقيقة الثانية في اللقاء، عبر تسديدة صاروخية أطلقها اللاعب الأوروجواياني فيدي فالفيردي، قبل أن يضاعف رودريجو جويس التقدم للملكي بهدف ثانٍ في الدقيقة 55، إلا أن أتلتيكو قلص الفارق عبر ألكسندر سورلوث بعد 3 دقائق فقط.

    وشهدت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أحداثًا مثيرة خارج إطار اللعب، حيث دخل المدرب دييجو سيميوني في أكثر من حوار جانبي مع نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

    والتقطت الكاميرات لحظات بدا فيها أن مدرب أتلتيكو مدريد، يحاول التأثير على اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور ويسعى لإخراجه عن تركيزه داخل الملعب.

    رسالة مثيرة للجدل من سيميوني

    بحسب ما كشفه الصحفي باكو جونزاليس عبر إذاعة "كوب"، فإن كاميرات "موفيستار" رصدت سيميوني وهو يوجه حديثه إلى فينيسيوس قائلًا: "فلورنتينو سيطردك.. تذكر ذلك لاحقاً"، في إشارة إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يخطط للتخلص من فيني في أقرب وقت.

    هذه العبارة أثارت الكثير من الجدل، إذ اعتُبرت محاولة واضحة من المدرب لإرباك اللاعب نفسياً خلال اللقاء، على أمل إخراجه تمامًا عن تركيزه وإضعاف المنافس الميرنجي في وقت تقدمه بالنتيجة بهدف دون رد.

    وبحث سيميوني عن أي فرصة لإضعاف المنافس، على أمل خطف تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني، ومواجهة برشلونة الذي استطاع أن يتأهل بسهولة بعد اكتساح منافسه أتلتيك بيلباو بخماسية نظيفة، أمس الخميس على ملعب "الإنماء".

  • مشادة أخرى في خروج فينيسيوس

    ومع خروج فينيسيوس من الملعب في الدقيقة 79، وبينما كانت الجماهير تحيي النجم البرازيلي واصل المدرب الأرجنتيني محاولات الاستفزاز، حيث أشار إلى المدرجات وتحدث إلى لاعب ريال مدريد بسخرية، قائلًا: "انظر إنهم لا يقصدون تحيتك".

    واستفز هذا الأمر فينيسيوس مرة أخرى وتوجه له وحاول الاشتباك معه، لولا أن الحكم الرابع تدخل وفصل بينهما، وكذلك تدخل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، لينتهي الأمر بإشهار البطاقة الصفراء في وجه "فيني" ومدرب أتلتيكو مدريد.

  • فينيسيوس يرد على الاستفزازات

    عقب المباراة علق فينيسيوس جونيور، على صورة تظهر المشادة التي حدثت بينه وبينه دييجو سيميوني بمنصة "إنستجرام"، ساخرًا من المدرب الأرجنتيني الذي حاول استفزازه في أكثر من مشهد بالمباراة.

    وكتب فينيسيوس في تعليقه على الصورة: "لقد خسر مباراة أخرى تأهيلية للنهائي"، وأتبعها برموز تعبيرية باكية.

    وهذه اللقطات ستظل مثار نقاش طويل حول حدود المنافسة وأسلوب الضغط النفسي في كرة القدم. 

    تاريخ كأس السوبر الإسباني في السعودية

    تستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإسباني 2026 التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني، وهذه النسخة هي السادسة التي تقام على أراضي المملكة العربية، حيث بدأت في 2020 وينتهي البروتوكول الخاص بهذه الاستضافة في عام 2027. 

    ومنذ انتقال بطولة كأس السوبر الإسباني إلى المملكة العربية السعودية في 2020، تحولت المسابقة من مواجهة تقليدية تُقام على أرض أحد طرفيها، إلى حدث كروي عالمي يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.

    البداية كانت في يناير 2020، عندما استضافت مدينة جدة النسخة الأولى بالنظام الجديد بمشاركة أربعة أندية، هي بطل ووصيف الدوري، وبطل ووصيف كأس الملك، في خطوة هدفت إلى زيادة التنافس والعائد التسويقي للبطولة، وانتهت بتتويج ريال مدريد باللقب بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في النهائي بركلات الترجيح.

    وشهدت الأراضي السعودية لحظات تاريخية بارزة، كان من بينها تتويج ريال مدريد بأكثر من لقب، إلى جانب عودة برشلونة لمنصات التتويج بعد غياب، وسط حضور جماهيري لافت وتنظيم نال إشادة الاتحاد الإسباني لكرة القدم. ولم تكن البطولة مجرد مباريات، بل أصبحت منصة لعرض قوة الكرة الإسبانية عالميًا، وربطها بأسواق جديدة في الشرق الأوسط.

    النسخ الست التي أُقيمت بين الرياض وجدة أكدت وتؤكد نجاح التجربة، سواء من حيث المستوى الفني أو الزخم الإعلامي، خاصة مع مواجهات الكلاسيكو التي جذبت أنظار العالم، وكان آخرها في نهائي نسخة 2025 التي حسمها البارسا بنتيجة (5-2).

    وجاءت هذه الخماسية لترد اعتبار برشلونة بعد خسارته اللقب في العام السابق 2024، عندما خسر اللقب في النهائي على يد ريال مدريد بنتيجة (4-1).

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

