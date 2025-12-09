كشف دينيس تي كلويزه، المدير الرياضي الحالي لنادي فينورد الهولندي، عن تفاصيل مثيرة من فترة عمله مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال تواجده في صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بين عامي 2018 و2020، حين كان يشغل منصب المدير العام للنادي.
"لم يجرؤ أحد على إخباره بذلك".. مدير لوس أنجلوس يكشف عن رد صادم من زلاتان إبراهيموفيتش على قرار الاستغناء عنه!
إبراهيموفيتش شخصية استثنائية
تي كلويزه تحدث في بودكاست "داتش دراجونز" قائلًا: "زلاتان إبراهيموفيتش شخص مميز للغاية، إنه يعتقد أنه إله".
وأضاف أن إبراهيموفيتش، الذي انتقل إلى جالاكسي قادمًا من مانشستر يونايتد، قدم موسمًا مذهلًا أشبه بلاعب يشارك في دوري للشباب، مشيرًا إلى أن بنيته الجسدية وطوله الذي يقارب المترين جعلاه مثيرًا للإعجاب.
وأوضح المسؤول الهولندي أن إبراهيموفيتش واجه صعوبات في التأقلم مع مستوى اللعب في الدوري الأمريكي، مستشهدًا بحادثة غريبة حين جلس على أرض الملعب خلال مباراة وقال غاضبًا: "لن أتحرك، العبوا أنتم كرة القدم".
وأردف: "الموقف أربك الجميع: فريقه لم يستطع الاستمرار، الخصم توقف، والحكم لم يعرف كيف يتصرف".
- AFP
رفض التجديد ورد غير متوقع من زلاتان
تي كلويزه أشار إلى أن إبراهيموفيتش كان يزوره في المكتب بشكل شبه يومي للتنفيس عن غضبه، لكنه أكد أن العلاقة بينهما كانت جيدة، حيث كان يجلب له حلوى "ستروب وافلز" التي يحبها.
ومع ذلك، ومع تقدم اللاعب في العمر، قررت إدارة النادي الأمريكي عدم تجديد عقده، لكن لم يجرؤ أحد على إخباره بذلك، فكان تي كلويزه هو من تولى المهمة.
وعن تلك اللحظة، قال تي كلويزه: "طلبت منه الجلوس وقلت له مباشرة: لن نجدد عقدك. لكنه رد قائلًا: أنتم مخطئون. فسألته: ماذا تقصد؟ فأجاب: أنا من لن يجدد عقده".
الرد عكس شخصية إبراهيموفيتش الفريدة التي اعتادت قلب الموازين حتى في أكثر المواقف حساسية، وبهذا، يواصل زلاتان ترك بصماته الخاصة داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أنه لاعب لا يشبه أحدًا، وأن قصصه ستظل جزءًا من ذاكرة كرة القدم العالمية.
مسيرة إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي
في مارس 2018، أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي تعاقده مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة مثلت حدثًا كبيرًا بالدوري الأمريكي (MLS)، إذ ارتبط اسمه بالنجومية العالمية والقدرة على صناعة الفارق داخل الملعب وخارجه.
زلاتان ترك بصمة استثنائية في الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسي، حيث سجل 53 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة في 58 مباراة بين عامي 2018 و2019، وأعاد للنادي بريقه الجماهيري والإعلامي قبل أن يعلن رحيله ويعود إلى أوروبا.
وكان الظهور الأول لإبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي مبهرًا، حيث دخل كبديل وسجل هدفًا أسطوريًا بتسديدة بعيدة المدى، ثم أضاف هدف الفوز برأسية، ليعلن عن نفسه بقوة أمام جماهير فريقه والخصوم، ومن ثم أصبح القائد الفعلي للهجوم، حيث اعتمد الفريق على قوته البدنية وحسه التهديفي، ما جعله محط أنظار الإعلام الأمريكي والعالمي.
وفي نوفمبر 2019، أعلن جالاكسي رسميًا رحيل إبراهيموفيتش بعد موسمين، موجهًا له الشكر على مساهماته الكبيرة، حيث أكد النادي أن اللاعب السويدي ترك تأثيرًا إيجابيًا على كرة القدم في لوس أنجلوس، فيما بدأت التكهنات حول عودته إلى أوروبا، وهو ما تحقق لاحقًا بانتقاله إلى ميلان الإيطالي.
- Getty Images Sport
إبراهيموفيتش وعودة تاريخية إلى ميلان
بالفعل، أعلن ميلان في يناير 2020 تعاقده مع إبراهيموفيتش في صفقة انتقال حر، على أمل تصحيح مسار الفريق الذي كان يعيش فترة صعبة، حيث تراجع ترتيبه في الدوري وتعرض لهزائم ثقيلة أبرزها الخسارة أمام أتالانتا بخماسية في ديسمبر 2019.
ورغم تقدمه في العمر (40 عامًا)، كان لإبراهيموفيتش دور محوري في شحن اللاعبين بروح الانتصار، إضافة إلى مساهماته التهديفية الحاسمة، إذ أنه خلال الفترة الثانية مع ميلان (2020-2023)، لعب 78 مباراة وسجل 37 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.
وجود إبراهيموفيتش في ميلان أعطى الفريق شخصية قوية، حيث كان بمثابة قائد معنوي أكثر من مجرد مهاجم، ونجح في مساعدة الفريق على التتويج بالدوري الإيطالي 2021-2022 وذلك لأول مرة منذ موسم 2010-2011، وهو آخر موسم لإبراهيموفيتش في فترته الأولى مع النادي.
اللقب جاء بعد منافسة شرسة مع الغريم الأزلي إنتر، حيث حسم الروسونيري البطولة في الجولة الأخيرة، بينما لعب إبراهيموفيتش دورًا رمزيًا في هذا الإنجاز، إذ كان حاضرًا في غرفة الملابس كقائد ملهم، حتى وإن قلّت مشاركاته بسبب الإصابات.
وفي مايو 2022، أعلن النادي الإيطالي أن إبراهيموفيتش خضع لجراحة في الرباط الصليبي، ما أبعده عن الملاعب لأكثر من ثمانية أشهر، ورغم ذلك، ظل قريبًا من الفريق، داعمًا زملاءه حتى عودته المتأخرة في فبراير 2023.
وفي يونيو 2023، أعلن إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم بعد نهاية عقده مع ميلان، وسط وداع مؤثر من الجماهير والإدارة.