"لم يجرؤ أحد على إخباره بذلك".. مدير لوس أنجلوس يكشف عن رد صادم من زلاتان إبراهيموفيتش على قرار الاستغناء عنه!

تي كلويزه تحدث في بودكاست "داتش دراجونز" قائلًا: "زلاتان إبراهيموفيتش شخص مميز للغاية، إنه يعتقد أنه إله".

وأضاف أن إبراهيموفيتش، الذي انتقل إلى جالاكسي قادمًا من مانشستر يونايتد، قدم موسمًا مذهلًا أشبه بلاعب يشارك في دوري للشباب، مشيرًا إلى أن بنيته الجسدية وطوله الذي يقارب المترين جعلاه مثيرًا للإعجاب.

وأوضح المسؤول الهولندي أن إبراهيموفيتش واجه صعوبات في التأقلم مع مستوى اللعب في الدوري الأمريكي، مستشهدًا بحادثة غريبة حين جلس على أرض الملعب خلال مباراة وقال غاضبًا: "لن أتحرك، العبوا أنتم كرة القدم".

وأردف: "الموقف أربك الجميع: فريقه لم يستطع الاستمرار، الخصم توقف، والحكم لم يعرف كيف يتصرف".