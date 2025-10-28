"أصبح لا يُطاق وبيريز سيتخلص منه" .. أسطورة فرنسا يشن حملة شرسة على فينيسيوس بعد الكلاسيكو

لم يتردد الدولي الفرنسي السابق كريستوف دوجاري في توجيه انتقادات حادة لفينيسيوس بعد المباراة، حيث تحدث في برنامج "RMC Sport’s Rothen s'enflamme" وهاجم موقف اللاعب البرازيلي واقترح أن سلوكه كان غير محترم لزملائه ومدربه.

وقال دوجاري: "أحببت لعب مبابي، أحببت موقفه، أحببت سلوكه، على عكس فينيسيوس الذي لا يُطاق. إنه دائمًا ما يشتكي، دائمًا ما يبكي على الحكم، وعلى الخصوم، وبمجرد أن يفعل شيئًا جيدًا، حتى وإن كان قد خسر أربعة من قبل (كلاسيكوس)، يلوح للجماهير كما لو كان في ساحة".

وأضاف: " فينيسيوس أصبح لا يُطاق الآن، يسب مدربه. هذا هو الأمر، أدرك أنه يمكنك أن تكون محبطًا للخروج برأس منكسة، وتتمتم، لكنه يذهب بعيدًا جدًا بتصرفاته".

وواصل دوجاري: "يسب مدربه كما فعل، يهدد بالرحيل، لكن عليه أن يتذكر أنه حاليًا ليس حتى بالمستوى المطلوب. هل سألت نفسك يومًا السؤال إذا لم يختر المدرب إشراكك، فذلك لأن أداؤك ليس بمستوى التحدي؟ لا يزال جيدًا، وينتظر منك رد فعل. هل هذا هو رد الفعل الذي تقدمه؟ إنه يزعجني. إنه دائمًا يشتكي. إنه دائمًا يبكي. إنه دائمًا يطلب شيئًا".

واختتم الفرنسي: "اخرج يا رجل، اخرج. أداؤك ليس بالمستوى المطلوب. إنه يزعجني، يشتكي طوال الوقت، دائمًا يطلب شيئًا. إنه لا يزال بعيدًا عن مستواه في المواسم الأخيرة. يحتاج إلى إعادة تقييم نفسه. إنه فائز مستقبلي بالكرة الذهبية، قائد البرازيل، واحد من أفضل لاعبي ريال مدريد. يحتاج إلى إظهار شيء آخر إذا أراد أن يكون على نفس المستوى. فلورنتينو بيريز سيتخلص منه".