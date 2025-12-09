Getty Images Sport
فيديو | "مُهرج، راقص بريك دانس أو دخل نوبة صرع" .. سقوط ساليميكرس "المبالغ فيه" يحوله إلى مثار سخرية بين الجماهير!
لقطة كوميدية من ساليميكرس
في واحدة من أغرب اللقطات في عالمة كرة القدم، قام ساليميكرس بتصرف مفاجئ خلال تعرضه لتدخل خشن من فاوستينو أنجورين، لاعب وسط فريق تورينو، في إحدى الكرات المشتركة بينهما في الشوط الأول.
ساليميكرس خسر الصراع على الكرة وسقط أرضًا، لكنه يظل يتأوه وينتفض جسده بشكل مثير للجدل وغير معتاد من لاعبي كرة القدم في مثل هذه المواقف، حتى أن هذه اللقطة تحولت إلى "مقطع ساخر" يتداوله الجمهور من أجل المزاح، فهناك من وصفه بالمهرج ومن سخر من تمثيله المفتعل وآخر قال إنه يؤدي حركة راقصة "بريك دانس".
وإليك في السطور التالية مجموعة من ردود الفعل الساخرة من لقطة ساليميكرس:
ساليميكرس وأسوأ أداء تمثيلي
ساليميكرس في رقصة بريك دانس
ساليميكرس يعاني من نوبة صرع
ميلان يكسر عقدة تورينو ويقلب تأخره إلى فوز
بمشاركة ساليميكرس، تمكن ميلان من قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام تورينو في ملعب "أولمبيكو جراندي تورينو" إلى فوز مثير بنتيجة (3-2)، أمس الإثنين في إطار الجولة 14 من الدوري الإيطالي 2025-2026.
تقدم تورينو مبكرًا عبر ضربة جزاء نفذها نيكولا فيلاسيتش في الدقيقة 10، ثم أضاف دوفان زاباتا الهدف الثاني في الدقيقة 17، لكن رد ميلان سريعًا قبل نهاية الشوط الأول بهدف رائع من أدريان رابيو من تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 24. وفي الشوط الثاني، دخل كريستيان بوليسيتش كبديل وقلّص الفارق بهدف في الدقيقة 67، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 77 ليقلب النتيجة لصالح ميلان.
بهذا الانتصار، ارتفع رصيد ميلان إلى 31 نقطة بعد 14 جولة، ليعود إلى صدارة الترتيب متفوّقًا بفارق الأهداف على منافسه.
بصمة مؤثرة من ساليميكرس أمام تورينو
رغم أن ساليميكرس لم يسجل أي هدف، إلا أن مساهمته في الانتصار كانت واضحة ومهمة حيث ساهم بتمريرة حاسمة لزميله كريستيان بوليسيتش، من خلال عرضية رائعة تعامل معها الأمريكي بنجاح مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 67.
كما سجّل الظهير البلجيكي عدّة محاولات هجومية على الجناح ونجح خلال اللقاء في تنفيذ خمسة تمريرات عرضية (منها ثلاث دقيقة) وخلق فرصتين حقيقيتين للتسجيل، وحصل على ستة أخطاء ضد تورينو لصالح ميلان، ما ساهم في الضغط على دفاع الخصم وخلق مساحات للمهاجمين.
وبهذا الانتصار، كسر ميلان عقدة ملعب تورينو، حيث لم يكن يحقق الفوز هناك منذ سنوات وأعاد نفسه إلى قمة ترتيب الدوري الإيطالي.
