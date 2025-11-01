فيديو | بمهارة ودقة تشبه والده .. كريستيانو جونيور يفتتح سجل أهدافه مع منتخب البرتغال للشباب

خلال مشاركته للمرة الثانية مع منتخب البرتغال، نجح كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي والهداف التاريخي لبلاده، في وضع بصمته التهديفية الأولى مع منتخب تحت 16 عامًا في شباك ويلز.

كريستيانو جونيور تسلم تمريرة رائعة من أحد زملائه بينما كان على حدود منطقة جزاء المنافس، وتقدم بثبات نحو المرمى مسددًا كرة أرضية زاحفة بيمينه في شبباك حارس ويلز، معلنًا عن تقدم فريقه بهدف رائع.

الهدف أظهر ردة فعل سريعة وثبات من نجل نجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، حيث يلعب في مركز الجناح الأيمن ويميل إلى اقتحام دفاعات الخصوم بنفس طريقة والده، كما أن لمسته الأخيرة للكرة تنبئ بميلاد لاعب واعد في كرة القدم العالمية.

ومن اللافت للنظر أن هذه كانت مشاركته الثانية فقط مع منتخب تحت 16 عامًا، وقد بدأ اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا يُحدث فارقًا ملحوظًا بالفعل، حيث يتلقى تنشئته الكروية حاليًا في أكاديمية نادي النصر السعودي وسط متابعة دقيقة من والده لتدريباته الفنية والبدنية.