يُعد النجم الإيطالي فيدريكو كييزا، أحد أبرز الأسماء في الكرة الإيطالية خلال السنوات الأخيرة، حيث يتميز بقدرات هجومية كبيرة وسرعة في الأداء، ما يجعله خيارًا جذابًا لأي فريق يبحث عن تعزيز خطه الأمامي.

ورغم ارتباطه بالدوري الإنجليزي في الفترة الماضية، إلا أن رغبته في العودة إلى إيطاليا قد تفتح الباب أمام عدة أندية كبرى لاستغلال هذه الفرصة، وعلى رأسها إنتر الإيطالي الذي ظهر في الصورة مؤخرًا.

في السطور التالية، يُحلل "Goal.com" فرص انتقال كييزا إلى إنتر الإيطالي والأسباب التي قد تدفعه إلى هذا الانتقال، وكذلك الأسباب الأخرى التي تغريه للبقاء في ليفربول واستكمال مدة عقده..