فرنسا ضد أوكرانيا | هنا "الرفاهية الكاملة" حيث لا يوجد فينيسيوس .. كيليان مبابي يتنفس حرية ويصنع مجدًا عجز عنه ميسي وكريستيانو رونالدو!

للمرة الـ17 في تاريخه، حجز منتخب فرنسا مقعدًا في كأس العالم، بعد انتصار عريض حققه الديوك على أوكرانيا بنتيجة (4-0)، مساء الخميس على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وكالعادة، كان النجم كيليان مبابي هو صاحب البصمة الرئيسية في فوز منتخب بلاده، حيث سجل هدفين في الدقيقتين (55 و83) وصنع آخر لزميله هوجو إيكيتيكي (88)، بينما تكفل مايكل أوليس بهدف آخر (76)، لتنصب الديوك السرك في ليلة العبور إلى المونديال.

وبذلك الفوز، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 13 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلًا وحيدًا ليهيمن على صدارة المجموعة الرابعة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن أيسلندا الوصيفة، وذلك قبل جولة أخيرة ستكون بمثابة تحصيل حاصل للديوك أمام أذربيجان، الأحد المقبل.