"مثل مشاهدة معتزل في لقاء خيري" .. ظهور ستيرلينج الأول في فينورد يثير سخرية هولندا

حقق فينورد مساء الأحد انتصارًا على تيلستار لحساب الدوري الهولندي (إيريديفيزي) بنتيجة 2-1، في مباراة كان بطلها الأول أنيس حج موسى الذي سجل هدفي الفوز.

ولكن الأنظار كانت موجهة إلى روتردام لمشاهدة الظهور الأول المرتقب لرحيم ستيرلينج، النجم الإنجليزي، عقب انتقاله رسميًا لصفوف النادي الهولندي عقب فسخ عقده مع تشيلسي.

مشاركة ستيرلينج أتت بعد صعوبات في الأيام الماضية فيما يخص التسجيل والحصول على تصريح عمل في هولندا، لدرجة اضطرت روبن فان بيرسي، مدرب فينورد، لنقل معسكر الفريق إلى بلجيكا للسماح لستيرلينج بالتدرب والاندماج مع الزملاء.

وشارك بالفعل ستيرلينج في المباراة كبديل في الدقيقة 61 بعد أن غاب في اللقاء الفائت بسبب المشاكل المذكورة سلفًا، ولكن ظهور النجم الإنجليزي لم يحظ بإعجاب جماهير فينورد.