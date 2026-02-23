Feyenoord One
"مثل مشاهدة معتزل في لقاء خيري" .. ظهور ستيرلينج الأول في فينورد يثير سخرية هولندا
ماذا حدث؟
حقق فينورد مساء الأحد انتصارًا على تيلستار لحساب الدوري الهولندي (إيريديفيزي) بنتيجة 2-1، في مباراة كان بطلها الأول أنيس حج موسى الذي سجل هدفي الفوز.
ولكن الأنظار كانت موجهة إلى روتردام لمشاهدة الظهور الأول المرتقب لرحيم ستيرلينج، النجم الإنجليزي، عقب انتقاله رسميًا لصفوف النادي الهولندي عقب فسخ عقده مع تشيلسي.
مشاركة ستيرلينج أتت بعد صعوبات في الأيام الماضية فيما يخص التسجيل والحصول على تصريح عمل في هولندا، لدرجة اضطرت روبن فان بيرسي، مدرب فينورد، لنقل معسكر الفريق إلى بلجيكا للسماح لستيرلينج بالتدرب والاندماج مع الزملاء.
وشارك بالفعل ستيرلينج في المباراة كبديل في الدقيقة 61 بعد أن غاب في اللقاء الفائت بسبب المشاكل المذكورة سلفًا، ولكن ظهور النجم الإنجليزي لم يحظ بإعجاب جماهير فينورد.
ماذا قدم ستيرلينج في ظهوره الأول في هولندا؟
مع كل لمسة للكرة، حظي ستيرلينج بتحية الجمهور الحاضر، ولكن ظهرت معاناته ضد جيرالد ألديرس، ظهير الخصم تيليستار، ولكن من حسن حظه لم يستمر الأخير كثيرًا في الملعب وخرج للتبديل بالدقيقة 74.
في ال29 دقيقة التي لعبها ستيرلينج شغل مركز الجناح الأيسر بشكل رئيسي، ولم يساهم كثيرًا، إذ لمس الكرة فقط 17 مرة، ومررها 10 مرات بنسبة نجاح 80%، ولم يصنع أي فرص خطيرة أو يسدد.
الجمهور ليس سعيدًا
أغلبية تعليقات الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعية ركزت على افتقاد ستيرلينج للياقة البدنية، وظهور بوزن زائد عن المعتاد، ما يعد منطقيًا في ظل تجميده التام من تشيلسي منذ بداية الموسم.
وقال أحدهم: "أشعر وكأنني أشاهد لاعب معتزل في مباراة خيرية"، وكتب آخر: "يتحرك وكأنه لم يلعب منذ قرون، ووزنه يبدو زائدًا"، بينما علق مستخدم آخر: "ماذا تنتظرون؟ معجزة؟ اللاعب تدرب فقط لأربعة أيام قبل اللعب اليوم!".
موقف فينورد الحالي
بعد مرور 24 جولة، يحتل فينورد الترتيب الثاني في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 48 نقطة، ولكن بفارق 14 نقطة عن المتصدر بي إس في إيندهوفن الذي يحلق منفردًا بالقمة.
وودع فينورد كأس هولندا، كما ودع مبكرًا المسابقات القارية بعد أن احتل المركز رقم 29 في الترتيب النهائي لمرحلة الدوري من الدوري الأوروبي بالموسم الجاري.
