محمد سعيد

السيرة الذاتية تكشف عن طلب مفاجئ من برشلونة إلى ليفاندوفسكي: لا تسجل أهدافًا!

ماذا دار بين جوان لابورتا ومهاجم برشلونة في الغرف المغلقة؟

أثارت السيرة الذاتية الجديدة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والتي صدرت مؤخراً في بولندا تحت عنوان "ليفاندوفسكي: الحقيقي" للكاتب سيباستيان ستاشيفسكي، جدلاً واسعاً بعدما كشفت عن واقعة غير مألوفة بين اللاعب وناديه الحالي برشلونة.  

هذا الكشف أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط الرياضية، خاصة أن ليفاندوفسكي اعترف بأنه يقرأ الكتاب ويستمتع بما ورد فيه، ما أضفى مصداقية إضافية على ما جاء بين صفحاته.

  • طلب غريب من إدارة برشلونة

    الكتاب يوضح أن إدارة النادي الكتالوني طلبت من المهاجم البولندي التوقف عن تسجيل الأهداف في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني موسم 2022/2023، وذلك لتجنب دفع مكافأة مالية إضافية إلى ناديه السابق بايرن ميونخ.

    المكافأة كانت منصوصًا عليها في عقد انتقاله، وتنص على دفع 2.5 مليون يورو إذا تجاوز اللاعب حاجز 25 هدفًا في الدوري.  

    وبحسب ما ورد في السيرة، فإن برشلونة كان قد حسم لقب الدوري بالفعل تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، كما ضمن ليفاندوفسكي لقب الهداف "بيتشيتشي".

    ومع ذلك، استُدعي اللاعب إلى أحد المكاتب بعد أحد التدريبات، حيث اجتمع مع عدد من المسؤولين بينهم الرئيس جوان لابورتا. وهناك، فوجئ بطلب غريب من أحد الإداريين الذي قال له: "روبرت، نريدك أن تتوقف عن تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة".

    رد فعل ليفاندوفسكي على طلب لابورتا

    ليفاندوفسكي، الذي اعتاد على المنافسة في أعلى المستويات لأكثر من عقد، شعر بالدهشة من هذا الطلب غير المسبوق، إذ لم يحدث أن طُلب منه طوال مسيرته أن يتوقف عن التسجيل.

    وفي النهاية، أنهى النجم البولندي الموسم برصيد 23 هدفًا فقط، دون أن يسجل في آخر مباراتين، ليبقى بعيدًا عن الرقم الذي كان سيُلزم برشلونة بدفع المكافأة لبايرن ميونخ.

    ورغم ذلك، فقد لعب المهاجم البولندي دورًا بارزًا في تتويج برشلونة باللقب، حيث كان قائدًا على أرض الملعب وأحد أبرز نجوم الفريق.

    السيرة الذاتية لم تقتصر على هذه الواقعة المثيرة، بل تناولت أيضًا تفاصيل شخصية ومهنية عديدة في مسيرة ليفاندوفسكي، بما في ذلك بعض الخلافات داخل صفوف المنتخب البولندي، وهي أمور أكد اللاعب نفسه في مؤتمر صحفي أخير أنها حدثت بالفعل.

  • مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة وخليفته المحتمل

    في سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أنه مع بقاء بضعة أشهر فقط على انتهاء عقد ليفاندوفسكي الحالي مع برشلونة، ارتبط المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالرحيل عن الفريق الإسباني الصيف المقبل كلاعب حر.

    وقد قال ممثل المهاجم البولندي، بيني زهافي، مؤخرًا إن المهاجم قد يغادر الفريق الكتالوني، موضحًا: "ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في صيف 2026، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

    ومع احتمال انتهاء حقبة ليفاندوفسكي، بدأ العملاق الكتالوني في الاستعداد للحياة بعد رحيل مهاجمه النجم، حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"  أن برشلونة أعد قائمة مختصرة تضم خمسة مهاجمين، من بينهم لاعبون من الطراز العالمي مثل خوليان ألفاريز وهاري كين.

    وضمت القائمة أيضًا كلًا فيكتور أوسيمين لاعب جلطة سراي، وسيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند، ثم لاعب ليفانتي إيتا إيونج  كخيار منخفض التكلفة.

    هذا الأخير، الذي انضم لتوه إلى ليفانتي في الصيف، قال هذا الأسبوع إن حلمه هو اللعب للنادي الكتالوني ووصف ليونيل ميسي وصامويل إيتو، أيقونتي كامب نو، بأنهما مثلاه الأعلى في طفولته.

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ما التالي لليفاندوفسكي وبرشلونة؟

    نجح برشلونة في تجاوز صدمة خسارته كلاسيكو إسبانيا أمام ريال مدريد بشكل سريع، حيث عاد خلال الأسابيع الماضية إلى المنافسة بقوة على صدارة الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متخلفًا بفارق 3 نقاط فقط عن النادي الملكي.

    وبعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي الحالية، يستعيد برشلونة نجومه الموزعين على أكبر المنتخبات العالمية، من أجل العودة للمشاركة في المباريات المحلية والقارية، وستكون أولى المحطات عندما يستضيف الجار والغريم أتلتيك بيلباو، وذلك يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

    وبعد ذلك يخرج فريق برشلونة في مهمة قارية صعبة ومهمة للغاية، حيث يحل ضيفًا على العملاق الإنجليزي تشيلسي في معقله "ستامفورد بريدج" يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

    وتمثل المباراة أهمية كبيرة للبلوجرانا، حيث يواجه الفريق الفائز مؤخرًا ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل حصد 3 نقاط مهمة يحتاجها من أجل تعديل أوضاعه في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، والفوز سيمنحه دفعة قوية للدخول وسط الثمانية الكبار.

