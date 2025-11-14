أطلق النجم الهولندي السابق رافاييل فان دير فارت، تصريحات مثيرة للجدل حول زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، واصفًا إياه بأنه لاعب شديد الانشغال بنفسه إلى حد يصل إلى حد الغرور، رغم اعترافه بقدراته الأسطورية وعمله الاستثنائي داخل الملعب.
"لو كان مصنوعًا من الشوكولاتة لأكل نفسه" .. نجم ريال مدريد السابق يكشف أسرارًا مثيرة عن "المغرور" كريستيانو رونالدو!
ماذا قال رافاييل فان دير فارت؟
في حديثه عبر برنامج "Vandaag Inside"، كشف فان دير فارت عن مجموعة من المواقف الطريفة والصريحة التي عاشها مع رونالدو خلال فترة وجودهما معًا في العاصمة الإسبانية مدريد، قائلًا: "لقد كان زميلًا لطيفًا، لكنك لم تكن تراه كثيرًا .. كان مشغولًا فقط بنفسه."
وأضاف فان دير فارت أنه أطلق ذات مرة مزحة لم تلقَ قبولًا في البرتغال ولا عند رونالدو نفسه، حيث قال: "مزحت مرة بأنه اللاعب الوحيد الذي لم أرَ عضوه الذكري، لأنه دائمًا يصل أولًا ويغادر آخرًا. لم تعجبهم هذه المزحة في البرتغال، ولا هو أيضًا."
وتحدث النجم الهولندي عن هوس رونالدو بمظهره الخارجي، مشيرًا إلى أنه كان يحمل في حقيبته الرياضية عددًا من الكريمات يفوق ما كان يحمله جميع اللاعبين مجتمعين، واصفًا الأمر بأنه "بمثابة هوس غريب".
- Getty
أهم ما يميز كريستيانو رونالدو
رغم هذه الملاحظات، شدد فان دير فارت على أن ما يميز رونالدو حقًا هو عمله الجاد وانضباطه الذي لا مثيل له، قائلًا: "لقد كان ظاهرة حقيقية. إذا لم يسجل هدفًا، يصبح غاضبًا. عندما تتدرب معه يوميًا وترى ما يفعله .. أنا لم أفعل حتى خمسة بالمئة مما كان يقوم به."
وأشار فان دير فارت إلى أن رونالدو كان يعيش في عالم خاص به، لكنه في الوقت نفسه كان مثالًا للاعب الذي يكرس كل جهده لتحقيق النجاح، وهو ما جعله أحد أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ.
رونالدو في مقارنة خاصة مع بيكهام
خلال اللقاء، عرض على فان دير فارت مقطع لرونالدو وهو يقارن نفسه بالنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام من ناحية الجمال، ليعلق الهولندي سريعًا: "لا يعرف أي نوع من التواضع. لو كان مصنوعًا من الشوكولاتة لأكل نفسه."
وبهذه التصريحات، رسم فان دير فارت صورة مزدوجة لرونالدو، فهو اللاعب المهووس بمظهره وذاته، لكنه في الوقت نفسه نموذج فريد للاجتهاد والاحترافية التي جعلت منه أسطورة كروية عالمية.
وإذا تحدثنا فقط عن مسيرته مع ريال مدريد، سنجد أنه خلال الفترة التي قضاها مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2018، كتب "الدون" فصلًا ذهبيًا في تاريخ النادي الإسباني، حيث أصبح الهداف التاريخي للفريق برصيد 451 هدفًا في 438 مباراة رسمية، وهو إنجاز غير مسبوق في عالم كرة القدم.
ومنذ انتقاله من مانشستر يونايتد في صفقة قياسية آنذاك، قاد رونالدو ريال مدريد لتحقيق أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، إلى جانب بطولات الكأس والسوبر المحلي والدولي، ليترسخ اسمه كأيقونة للنادي.
وخلال تلك الحقبة، حصد النجم البرتغالي أربع كرات ذهبية، مؤكّدًا مكانته كأفضل لاعب في العالم، فيما عُرف بانضباطه الشديد وغضبه إذا لم يسجل، وهو ما انعكس على زملائه ورفع من مستوى الفريق بأكمله.
حدث تاريخي.. أول طرد لكريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال
تأتي تصريحات فان دير فارت المثيرة للجدل بعد ساعات من مباراة البرتغال وأيرلندا، التي شهدت واقعة نادرة الحدوث، عندما تلقى النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو بطاقة حمراء، هي الأولى في تاريخ "الدون" مع منتخب بلاده، وذلك في المباراة رقم 226 دوليًا.
ولم يستطع رونالدو تحمل الضغوطات خلال مواجهة أيرلندا؛ حيث استسلم لاستفزازات الجماهير في المدرجات، ولاعبي الفريق المنافس على أرضية الملعب، وهذه الضغوطات زادت على الأسطورة البرتغالية؛ بعد تأخر منتخب بلاده (0-2)، وتأجل حلم التأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
لذلك.. وجدنا رونالدو يعتدي بـ"الضرب" على المدافع الأيرلندي دارا أوشي؛ وذلك بعد لعبة مشتركة داخل منطقة الـ18، وقام الحكم بإشهار الكارت الأصفر ضد رونالدو في البداية؛ والذي وجّه بدوره إشارات مستفزة إلى أوشي والجماهير الأيرلندية، تدل على بكائهم.
ولعب رونالدو 225 مباراة دولية سابقة مع المنتخب البرتغالي، قبل مواجهة أيرلندا؛ تحصل خلالها على 32 كارت أصفر، ولكنه لم يطرد أبدًا.
إلا أنه في الحقيقة.. تاريخ الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، مليئًا بالكروت الحمراء سواء المباشرة أو بإنذارين؛ وذلك مع الأندية التي مثّلها، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.
* تاريخ كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء:
- ريال مدريد: 6 كروت حمراء في 438 مباراة رسمية.
- مانشستر يونايتد: 4 كروت حمراء في 346 مباراة رسمية.
- يوفنتوس: كارت أحمر واحد في 134 مباراة رسمية.
- النصر: كارت أحمر واحد في 116 مباراة رسمية.
أي أن الأسطورة البرتغالية طرد 12 مرة طوال مسيرته مع الأندية؛ وتحديدًا ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس والنصر.