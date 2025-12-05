"سأظل مشجعًا للبارسا إلى الأبد" .. لاعب ريال بيتيس يثير الجدل بتصريح جريء قبل مواجهة برشلونة!

يستعد لاعب ريال بيتيس، سيرجي ألتيميرا، لخوض مواجهة خاصة أمام فريقه السابق برشلونة، في المباراة المرتقبة غدًا السبت على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، حيث سيقف وجهًا لوجه أمام النادي الذي نشأ فيه وتكوّن داخله كلاعب كرة قدم.
وتمثل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى برشلونة للفوز من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على غريمه الأزلي ريال مدريد، بينما ريال بيتيس (الخامس بـ24 نقطة)، لديه طموح في التقدم إلى المربع الذهبي لذلك سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز والتقدم بجدول الترتيب.